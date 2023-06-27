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Adana'da deprem mi oldu? 27 Haziran Adana kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!

Adana'da deprem mi oldu? 27 Haziran Adana kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!

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Adana'da deprem mi oldu? 27 Haziran Adana kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi! merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi'ne göre Adana'da deprem mi oldu sorusu gündeme geliyor. Peki, Adana'da deprem mi oldu? 27 Haziran Adana kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!

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ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Adana merkezli meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi'ne göre 3.3 şiddetinde meydana geldi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Kandilli Rasathanesi Deprem Adana Gündem Güncel Haberler Son Dakika

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