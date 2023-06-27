Adana'da deprem mi oldu? 27 Haziran Adana kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!

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ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Adana merkezli meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi'ne göre 3.3 şiddetinde meydana geldi.