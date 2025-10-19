Haberler

Adana'da deprem mi oldu? 19 Ekim Adana'da Osmaniye'de Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu?

Adana'da deprem mi oldu? 19 Ekim Adana'da Osmaniye'de Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu?
Adana'da az önce deprem meydana gelip gelmediği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Adana'da yaşanan sarsıntının şiddeti ve merkez üssü belli oldu. "Adana'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" sorusu kısa sürede sosyal medyada gündeme gelirken, bölge halkı son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, Adana açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü ve derinliği kamuoyuna duyuruldu. Şehir genelinde hissedilen sarsıntı sonrası "Adana'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde gerçekleşti?" soruları araştırılıyor. İşte 19 Ekim 2025 Adana depremine dair son dakika bilgileri…

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 14.39'da meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildi. AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 4.1, derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

Sumbas merkezli deprem, özellikle Adana'nın kuzey ilçeleri ile Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

AFAD'ın paylaştığı verilere göre, depremin Adana'nın Feke ilçesine 2.97 kilometre, Osmaniye ve Kahramanmaraş il merkezlerine yaklaşık 75 kilometre, Adana şehir merkezine ise 106.7 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.

Adana'da deprem mi oldu? 19 Ekim Adana'da Osmaniye'de Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu?

EKİPLER SAHADA DURUMU TAKİP EDİYOR

Deprem sonrası bölgede olumsuz bir ihbar bulunmazken, AFAD ve yerel ekiplerin saha taramalarının devam ettiği bildirildi. Yetkililer, vatandaşları resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmeleri konusunda uyardı.

Osman DEMİR
500

