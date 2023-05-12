Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da deprem mi oldu? 12 Mayıs Adana kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!

Gündem Haberleri

Adana depremi mi oldu ve Adana depremi mi oldu soruları gündeme geliyor. Son Dakika 12 Mayıs güncel depremler listesi araştırılıyor. Adana depremi mi oldu ve Adana kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika 12 Mayıs güncel depremler listesi! Peki, Adana depremi mi oldu? Adana kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika 12 Mayıs güncel depremler listesi!

'Temeli atılmadı' deniliyordu! Hatay'daki o hastanenin son halini görenler gözlerine inanamıyor"Temeli atılmadı" deniliyordu! Hatay'daki o hastanenin son halini görenler gözlerine inanamıyor

Adana Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem çevre illerde hissedildi. Adana depremi mi oldu ve Adana depremi mi oldu soruları gündeme geliyor. Adana depremi mi oldu ve Adana kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Adana depremi mi oldu? Adana kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika 12 Mayıs güncel depremler listesi! Detaylar haberimizdedir…

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Adana merkezli meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi'ne göre 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

ADANA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Adana'da saat 11.33'te4.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Deprem Gündem Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title