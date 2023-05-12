Adana'da deprem mi oldu? 12 Mayıs Adana kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!

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Adana Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem çevre illerde hissedildi. Adana depremi mi oldu ve Adana depremi mi oldu soruları gündeme geliyor. Adana depremi mi oldu ve Adana kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Adana depremi mi oldu? Adana kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika 12 Mayıs güncel depremler listesi! Detaylar haberimizdedir…

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Adana merkezli meydana gelen deprem Kandilli Rasathanesi'ne göre 4.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

ADANA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Adana'da saat 11.33'te4.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.