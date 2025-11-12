Haberler

Adana'da deprem mi oldu 12 Kasım Çarşamba SON DAKİKA?

Güncelleme:
Akdeniz'de aynı noktada kısa aralıklarla dört deprem meydana geldi. Sarsıntılar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra Antalya ve Adana'da da hissedildi. Art arda yaşanan depremler sonrası, birçok kişi Kıbrıs'ta deprem olup olmadığını merak etmeye başladı. Adana deprem mi oldu?

Akdeniz açıklarında aynı bölgede peş peşe gerçekleşen dört sarsıntı, çevre illerde de etkisini gösterdi. KKTC, Antalya ve Adana'da hissedilen depremler, "Adana deprem mi oldu deprem mi oldu?" sorusunu gündeme getirdi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından paylaşılan listelerde depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara yer veriliyor. Bu veriler, halkın doğru bilgiye ulaşmasına yardımcı olurken, yanlış söylentilerin yayılmasını da engelliyor. Kurum, yıl boyunca düzenlediği farkındalık çalışmaları ve tatbikatlarla vatandaşların deprem bilincini artırmayı amaçlıyor.

Akdeniz sabah saatlerinden bu yana beşik gibi sallanıyor. Akdeniz'de 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından bu sefer de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 18.84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat boyunca izliyor. Ülkenin farklı noktalarında yaşanan depremler, gelişmiş sensör sistemleri sayesinde anlık olarak tespit edilip kamuoyuna duyuruluyor. Kandilli Rasathanesi, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış geniş sensör ağıyla yer hareketlerini hızla kayıt altına alıyor. AFAD ve Kandilli'nin yayımladığı "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere kolayca erişmesini sağlarken, bilim insanları için de değerli bir veri kaynağı oluşturuyor.

