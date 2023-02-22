Uzmanların yaptığı uyarılar Adana'da tedirginlik yarattı! Vatandaşlar korkudan evlerine dönemiyor. Peki, Adana'da deprem mi olacak? Adana'da yeni deprem bekleniyor mu?

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden yaklaşık 1 hafta sonra evlerine dönmeye başlayan Adanalılar, 20 Şubat'taki Hatay merkezli 2 depremin ardından tekrar toplanma alanlarında geceledi. Uzmanların ' Adana merkezli deprem' uyarılarıyla tedirginliğe kapılan halk, evlerine dönmekte tereddüt ediyor. Peki, Adana'da deprem mi olacak? Adana'da yeni deprem bekleniyor mu?

ADANA'DA DEPREM OLACAK MI?

Uzmanların yaptığı uyarılar Adana'da tedirginlik yarattı! Vatandaşlar korkudan evlerine dönemiyor

6 Şubat'taki depremlerin ardından merkez Çukurova ilçesinde fuar alanına sığındıklarını, 16 Şubat'ta ise eve döndüklerini belirten Asiye Adıyaman, "Eve dönmüştük ama Hatay depremi olunca geri buraya geldik. Bu durum bizi çok kötü etkiledi. Psikolojik olarak bitmiş durumdayız. Bir çıkmazın içerisinde hissediyoruz. Evimize gidemiyoruz. Kaygılarımız sırtımızda koca bir yük oldu. Evimde hasar yok ama bu psikolojiyle evime dönemem" diye konuştu.

Fuar alanında annesiyle geceleyen Çokşükür Karataş ise deprem korkusundan psikolojilerinin bozulduğunu belirterek, "Son depremde yine evden kaçtık. Adana'da 28'inde deprem olacak söylentileri var. Düşündükçe tansiyonum yükseliyor" dedi.

Evlerine dönmek istediklerini fakat tedirgin olduklarını dile getiren Baran Aktürk ise olabilecek bir diğer depreme, evlerinin dayanıp dayanmayacağı konusunda emin olamadıklarını belirtti.