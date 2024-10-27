ADANA'DA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü ne?

Son dakika haberlerine göre, Adana'da yeni bir deprem meydana geldi. Depremin tam zamanı ve yeri, vatandaşların güvenliği açısından büyük önem taşıyor. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan son verilere göre, depremle ilgili detaylar kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, 27 Ekim Adana'da deprem mi oldu? Deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi deprem raporları!

ADANA'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Kozan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

DEPREM NE ZAMAN OLDU?

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, sarsıntıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kozan ilçemiz merkezli 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiş olup an itibari ile tespit edilen olumsuz bir durum yoktur."