Adana'da deprem bekleniyor mu 2023? Adana'da şiddetli ve büyük deprem mi olacak, deprem mi bekleniyor? (Uzman Açıklamalar)

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan 11 ilden biri olan Adana ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bunun ardından vatandaşlar Adana ilimiz ile ilgili, Adana'da deprem bekleniyor mu 2023? Adana'da büyük deprem mi olacak, deprem mi bekleniyor? sorularının cevaplarını merak etti. İşte detaylar...

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Adana ile ilgili "Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir diye yönetimleri uyardık" uyarısında bulundu. Bunun akabinde Adana'da büyük deprem mi olacak, büyük şiddetli bir deprem mi bekleniyor merak edildi. Ayrıntılar sizlerle...

ADANA'DA DEPREM Mİ BEKLENİYOR 2023?

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana ile ilgili yeni bir uyarıda bulundu. Kahramanmaraş'ta 7.5 deprem üreten Sürgü fayının kırıldığını söyleyen Prof. Görür, "Batı-güneybatı uzanımı olan Sorgun fayı kırılmadı. Bu fay Adana havzasına dallanarak devam ediyor. Maraş, Yumurtalık, Osmaniye ve Ceyhan yörelerinde DAF'ın kolları var. Bu kollar üzerine Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir diye yönetimleri uyardık" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Görür'ün açıklamaları şöyle; "Arkadaşlar, Adana hep soruluyor. Herkes aynı şeyi tekrar tekrar soruyor. Kaygılarınızı anlıyorum ama mümkün olduğunca insanımıza yararlı olacak, onları doğru yönlendirecek konular üzerinde duralım.

Maraş'ta 7,5 deprem üreten Sürgü fayı kırıldı ama onun batı-güneybatı uzanımı olan Sorgun fayı kırılmadı. Bu fay Adana havzasına dallanarak devam ediyor. Maraş, Yumurtalık, Osmaniye ve Ceyhan yörelerinde DAF'ın kolları var. Bu kollar üzerine Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir diye yönetimleri uyardık. Amaç doğru şeyler yapmak, yerleşim yerlerimizi deprem dirençli yapmak.

Bilim durum ne ise onu söyler, istediğimizi, hoşumuza gideni değil. Lütfen insanları suçlamayalım, söylemedikleri şeyi söylemiş gibi yapmayalım bu işleri siyasileştirmeyelim. Gelin hep beraber deprem konusunda insanlarımıza, yöneticilerimize destek olalım, sevgiyle."