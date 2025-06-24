ADANA'DA DEPREM! 24 Haziran deprem mi oldu? Adana deprem kaç şiddetinde?

ADANA'DA DEPREM! 24 Haziran deprem mi oldu? Adana deprem kaç şiddetinde?
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Son günlerde meydana gelen küçük sarsıntılar sonrası vatandaşlar, "Adana'da deprem mi oldu?" sorusunu sıklıkla sormaya başladı. Peki, 24 Haziran Salı Adana'da deprem mi oldu? Son depremler!

dana ve çevresinde yaşayanlar, 24 Haziran Salı günü bölgede bir deprem olup olmadığını merak ediyor. Adana'da deprem olup olmadığına dair aramalar, sosyal medya ve arama motorlarında yoğunlaştı. Peki, 24 Haziran deprem mi oldu? Adana deprem kaç şiddetinde?

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın geçtiği bilgilere göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu.

ADANA'DA DEPREM! 24 Haziran deprem mi oldu? Adana deprem kaç şiddetinde?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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