Adana'da Çocuk Hakları Durağı Açıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, toplu taşıma durağını, 'Çocuk Hakları Sözleşmesi' maddeleri ve olası olumsuz durumlarla karşılaşılması halinde ulaşılabilecek numaralar ile donattı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, toplu taşıma durağını, "Çocuk Hakları Sözleşmesi" maddeleri ve olası olumsuz durumlarla karşılaşılması halinde ulaşılabilecek numaralar ile donattı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından çocuk hakları konusunda toplumu bilgilendirmek adına, Yüreğir İlçesi, Selahattin Eyyubi Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Yüreğir Başkent Hastanesi civarındaki durak "Çocuk Hakları Durağı" olarak belirlendi.

Durak, "Çocuk Hakları Sözleşmesi" maddeleri ve olası olumsuz durumlarla karşılaşılması halinde ulaşılabilecek numaralar ile donatıldı. Böylelikle çocukların temel haklarının (eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma vb.) gözetilmesi konularında farkındalık oluşturulmasına katkı sağlanması hedefleniyor.