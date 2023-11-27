Adana'da Babalar ve Çocuklar Mutfakta Atölyesi Düzenlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 'Babalar ve Çocuklar Mutfakta Atölyesi' düzenlendi. Atölyede babalar ve çocukları şeker hamurundan kurabiye ve süslemeler yaparak keyifli vakit geçirdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca; Babalar ve Çocuklar Mutfakta Atölyesi düzenlendi.

Atölye çalışması; Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Merkez Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören 13 öğrenci ve babalarının katılımı ile bir alışveriş merkezinde yapıldı.

Mutfak atölyesi, erkeklerin ve erkek çocuklarının toplumsal cinsiyet eşitliğine katılımını sağlama yönünde farkındalık sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Ayrıca atölye ile erkeklerin ve babaların, bakım hizmetleri, nasıl sorumluluk alacakları ile ilgili keyifli zaman geçirmeleri sağlandı.

Atölyede çocuklar, babalarıyla birlikte şeker hamurundan kurabiye ve süslemeler yaparak keyifli vakit geçirdiler. Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı "çocuk ihmal ve istismar bilgilendirme broşürleri" dağıtılarak, çocuğa yönelik ihmal ve istismar durumunda başvuru yapılabilecek merkezler ve iletişim numaraları hakkında bilgilendirme yapıldı. Babalar ve çocukların birlikte daha çok zaman geçirmesine yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan benzer etkinlikler, çeşitlendirerek devam ettirilecek. - ADANA