Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kozan Kalesi'ne sprey boya ile yazılama yaptılar. Kozan'da görkemli surları ve tarihi dokusu ile her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Kozan Kalesinin tarihi duvarlarına spreyle yazılama ve resim yapılması görenlerin tepkisini çekti.

Adana'da 7 asırlık tarihi kale duvarlarını spreylerle boyadılar

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kozan Kalesi'ne sprey boya ile yazılama yaptılar.

Kozan'da görkemli surları ve tarihi dokusu ile her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Kozan Kalesinin tarihi duvarlarına spreyle yazılama ve resim yapılması görenlerin tepkisini çekti.

Kozan Kalesi 7 asırdır bir çok medeniyete ev sahipliği yapıp Hitit ve Asurlar dönemin izlerini geleceğe taşıyan 400 metre uzunluğundaki surla görenleri büyülüyor. Tarihi kale içç kalede, su kuyuları, sarnıçlar, zindanlar ve mutfaklar gibi birçok yapıyla her yıl tarih turizminde ilçede binlerce kişiye ev sahipliği yapıyor.

Hatay'dan ilçeye ziyarete gelen Reşit Yıldız, "Kozan kalesini çok duydum ve gezmek istemiştim. Burada gençler gelip yazılar yazmış kirletmişler üzüldüm. lütfen bunu yapmayalım" diyerek tepki gösterdi.