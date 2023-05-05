Adana Cuma namazı saat kaçta? sorusu, Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olması nedeniyle cuma namazı saati merak ediliyor ve saatlerin yaklaşması ile birlikte Adana cuma namazı saat kaçta? Adana Cuma ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? Soruları sıklıkla araştırılıyor. Bu haberimizde sizler için cuma namazı saatlerine yer verdik. Peki, Adana Cuma namazı saat kaçta? Adana Cuma selası ne zaman okunacak? 5 Mayıs Cuma Adana cuma namaz saati!

Adana'de okunacak olan Cuma ezanı, birçok Müslüman tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde Adana cuma namazı saat kaçta? Adana Cuma ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak? Soruları ile araştırılıyor. Özellikle namazı kaçırmak istemeyen birçok Müslüman tarafından namaz saatleri ve daha birçok detay internet üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Adana Cuma namazı saat kaçta? Adana Cuma selası ne zaman okunacak? 5 Mayıs Cuma Adana cuma namaz saati!

İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

5 Mayıs Cuma günü, Adana için cuma namazı saati 12:40'dır. İstanbul için 5 Mayıs Cuma saati 13:06 'dır. Diğer büyük şehirler için Cuma namazı saatini merak eden kullanıcılar aşağıdaki kısımdan diğer şehirlerin Cuma namazı saatini öğrenebilirler.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

5 Mayıs 2023 Cuma Ezan Vakitleri:

İstanbul cuma saati: 13:06

Ankara cuma saati: 12:50

İzmir cuma namazı saati: 13:13

Adana cuma namazı saati: 12:40

Bursa cuma namazı saat: 13:06

Antalya cuma saati: 12:59

Konya cuma vakti kaçta: 12:52

Diyarbakır cuma namazı saati: 12.21

Eskişehir cuma namazı kaçta: 13:00

Mersin cuma vakti ne zaman: 12:43