Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem ile birlikte Adana Çukurova Üniversitesi tatil mi? Merak ediliyor. Adana Çukurova Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere birçok vatandaş, üniversitenin hangi tarihte eğitime devam edeceğini araştırmakta. Peki, Adana Çukurova Üniversitesi tatil mi? Adana Çukurova Üniversitesi ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Adana Çukurova Üniversitesi tatil mi? Sorusu, özellikle Adana Çukurova Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilmekte olan sorulardan bir tanesi haline geldi. Yaşanan depremin birçok farklı ilde hissedilmesi ile Adana Çukurova Üniversitesi tatil mi? Sorusu gündeme geldi. Peki, Adana Çukurova Üniversitesi tatil mi? Adana Çukurova Üniversitesi ne zaman, hangi tarihte açılacak?

ADANA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TATİL Mİ?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 12 ilde üniversitelerin tatil edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi. Buna göre Adana Çukurova Üniversitesi de tatil edilen üniversiteler arasında yer alıyor.