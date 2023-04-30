Adana Büyükşehir Belediyesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri Düzenliyor

Adana Büyükşehir Belediyesi ve BM Kadın Birimi (UN WOMEN) iş birliğiyle düzenlenen 'Erkeklerin ve Erkek Çocuklarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Katılımı Eğitici Eğitimi'nin üçüncü oturumu gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanması için personel eğitimlerine devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve BM Kadın Birimi (UN WOMEN) iş birliğiyle Büyükşehir personeli ile erkeklerin ve erkek çocuklarının toplumsal cinsiyet eşitliğine katılımını sağlama amacıyla düzenlenen 'Erkeklerin ve Erkek Çocuklarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Katılımı Eğitici Eğitimi'nin üçüncü oturumu, Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik personel eğitimlerine devam ediyor. Son olarak düzenlenen eğitime; Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayten Dolançay, BM Kadın Birimi Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler Proje Sorumlusu Ezgi Avcı, BM Kadın Birimi Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler Danışmanı Nurcihan Temur katıldı.

Yüz yüze yapılan iki günlük eğitimde BM Danışmanı Murat Göç Bilgin; Cinsel Şiddet, Cinsel Taciz, Erkeklerin Cinsellik Algısı, Cinsel Tacizle Mücadelede Erkeklerin Katılımı, Çocuk Yaşta, Erken Yaşta, Zorla Evlilik (CEZE) ile ilgili temel kavramlar, temel tartışmalar, yol haritaları ve Erkekler, Babalık ve Bakım Hizmetleri Spor ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Afetlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Erkeklik konuları ile ilgili sunum yaptı.

Sekiz modülden oluşan eğitici eğitimi programının ilki 21 Aralık 2022 tarihinde çevrim içi, ikincisi ise 18-19 Ocak 2023 tarihinde yüz yüze yapıldı. Eğitime 5'i erkek 14'ü kadın toplam 19 belediye personeli katıldı. Önceki eğitimlerde; erkeklerin ve Erkek Çocuklarının Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Katılımı, Erkeklik Algısı Erkeklik ve Şiddet, Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz, Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklere (CEZE), Erkekler, Babalar ve Bakım Hizmetleri, Sporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Erkeklik konularına değinildi.