Adana Büyükşehir Belediyesi Su Depoları İnşa Ediyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kent genelinde 109 adet su deposu inşa etti. Yapılan çalışmalarla Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinin artan su ihtiyacı karşılanırken, aynı zamanda eski depoların bakım ve onarımları da yapıldı.

Vatandaşlara sağlıklı ve kaliteli su temin etmek için yatırımlarına devam eden Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kent genelinde 109 adet su deposu inşa etti.

ASKİ Genel Müdürlüğü; Çukurova, Yüreğir, Sarıçam, Karaisalı, Ceyhan, Karataş, Yumurtalık, Kozan, Pozantı, Aladağ, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde yürüttüğü projeler kapsamında 109 adet yeni içme suyu deposu ve terfi merkezinin yapımı tamamladı.

YÜREĞİR VE SARIÇAM'IN ARTAN SU İHTİYACI KARŞILANIYOR

Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde yaşanan hızlı yapılaşma ve artan nüfus yoğunluğu nedeniyle su ihtiyacına çözüm getirmek amacıyla ASKİ tarafından harekete geçildi. İçme suyunun yetersiz kalmaması için mevcut depoya ek olarak 15 bin metreküp kapasiteli yeni bir içme suyu deposu yapıldı. Yeni deponun tamamlanmasıyla birlikte mevcut depoların kapasitesi 30 bin tona ulaştı.

Sarıçam ilçesi Akkuyu ve Buruk mahallelerine sağlıklı içme suyu temin etmek için Akkuyu Mahallesi'ne 4 bin metreküp ve 2 bin metreküp kapasiteli iki adet içme suyu deposu inşa ediliyor. Çalışmalar tamamlandığı zaman bölgede ikamet eden vatandaşlar sağlıklı suya kavuşacak.

ESKİ DEPOLARIN BAKIM VE ONARIMLARI YAPILIYOR

İçme suyu deposu inşa etmenin yanı sıra eski depoların bakım, onarım ve yenileme işleri de ASKİ ekipleri tarafından yapılıyor. İçme suyu ihtiyacını karşılamak ve vatandaşlara kaliteli su ulaştırmak için hayata geçirilen içme suyu projeleri dahilinde 2019 yılından bu yana 2 bin 33 kilometre uzunluğunda içme suyu hattının yapımı tamamlandı.