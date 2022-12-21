Kış aylarına girmemizle beraber kötüleşen hava durumunun ardından öğrenciler ve veliler bugün okullar tatil mi? sorularını araştırdı. Adanalıların soğuk ve fırtınalı bir güne uyanmasıyla beraber arama motorlarında Adana bugün okullar tatil mi? 21 Aralık Çarşamba Adana bugün okul var mı, yok mu? soruları aratıldı. İşte detaylar...

Adanalılar bu sabah yağışlı bir güne uyandı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Adana bugün okullar tatil mi? 21 Aralık Çarşamba Adana bugün okul var mı, yok mu? sorularına yanıt aradı. Kış aylarına girmemizle beraber zorlaşan hava şartlarının ardından Adana okullar tatil mi? sorusu gündeme geldi. Detaylar haberimizde.

ADANA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerindeki yoğun kar nedeni ile 21 Aralık günü okullar tatil edildi. Engelli ve hamile kamu personelin de izinli sayılacağı duyuruldu.