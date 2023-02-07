Ülkemizin her yeri sevilerek geziliyor. Ülkemizin şehirlerinin belediye başkanlarının kim olduğu ise merak ediliyor. Arama motorlarında Adana Belediyesi hangi partiden? Adana Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? soruları aratılıyor. Peki, Adana Belediyesi hangi partiden? Adana Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? İşte detaylar...

Adana Belediyesi hangi partiden? sorusu merak ediliyor. Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan Adana Belediyesi hangi partiden? Adana Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...

ADANA BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Adana Belediye Başkanlığını Zeydan Karalar yapıyor.

ZEYDAN KARALAR KİMDİR?

1958'de Adana'da doğdu. İlkokul, ortaokul, liseyi Adana'da okudu.

1977 yılında Demokratik Sol Yüksek Öğrenim Derneğini kurdu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı.

1977-1980 yılları arasında CHP İl Gençlik Kolları Saymanlığı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.

1980 yılında Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden mezun oldu.

1981'de, 23 yaşında Makina Mühendisleri Odası Başkanlığı'na seçilerek Türkiye'nin en genç oda başkanı unvanını elde etti; 2 yıl bölge başkanlığı ve üst kurul (TMMOB) delegeliği yaptı.

1979-1985 yılları arasında Çukobirlik'te İplik İşletme Şefi olarak çalıştı.

1985-1991 yılları arasında Alman AEG ETİ Endüstri A.Ş'de Müşteri Hizmetleri Yöneticiliği yaptı.

1991-1996 yılları arasında Çukobirlik İplik Dokuma Fabrika Müdürü ve Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1996-2007yılları arasında Okan Tekstil A.Ş'de Genel Müdürlük yaptı. Kazakistan'da Okan-Antriko Entegre Tekstil Fabrikasını da kurdu ve Genel Müdürlüğü'nü yaptı.

2005 yılında kendi şirketi A-TEKS Mühendislik'i kurdu. 2008 yılında ise ikinci şirketi Başkent Pres'i kurdu.

Şirketteki yönetimini sürdürürken siyasete de ara vermedi.

7 Temmuz 2010'da CHP Adana İl Başkanlğı'na atandı. Referandum çalışmalarını yürüttü. 23 Ocak 2011'de İl Kongresini de kazanarak bu göreve Genel Seçimler sürecinde de devam etti.

2014'de Türkiye yerel seçimlerinde Adana Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı görevine başlamıştır.

2019'da Türkiye yerel seçimlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlamıştır.

2014 Türkiye yerel seçimlerinde yüzde 31.74 oy oranı ile Seyhan Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar, 18 Aralık 2018 tarihinde yapılan CHP Parti Meclisi toplantısında,

2019 Türkiye yerel seçimlerinde CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlenmiştir. 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde yüzde 53,69 oy oranı ile seçimi kazanmış ve 11 Nisan 2019 tarihinde YSK'dan mazbatasını alarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlamıştır.

Zeydan Karalar halen ADSİAD üyeliğini, MMO üyeliğini ve A-TEKS Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürmektedir.

Eşi Nuray Karalar Fen ve Teknoloji Öğretmeni, kızı tıp doktoru, iki oğlu mühendistir.Arapça ve Almanca bilmektedir.