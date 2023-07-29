2019 Adana yerel seçimleri, Türkiye genelindeki diğer yerel seçimlerle birlikte 31 Mart 2019'da yapıldı. Seçim sonuçları kapsamında Adana Belediye Başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlendi. Peki, Adana belediyesi hangi parti? Adana belediyesi hangi parti tarafından yönetiliyor? Adana Yerel Seçim Sonuçları!

Adana belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve araştırılmakta. 2019 yerel seçimlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayları; Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partisi adayı Zeydan Karalar, Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi adayı Hüseyin Sözlü, Saadet Partisi'nin adayı Muhammet Çelebi Keyhıdır, Demokratik Sol Parti'nin adayı Mehmet Çağrı Bağatur ve Vatan Partisi'nin adayı Hatice Nesrin Kılıçay oldu. Peki, Adana belediyesi hangi parti? Adana belediyesi hangi parti tarafından yönetiliyor? Adana Yerel Seçim Sonuçları!

ADANA BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Belediye başkanlığını Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) adayı Abdullah Torun, yüzde 47,61 oy alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Zeydan Karalar'ı geride bırakarak yüzde 51,23 oyla birinci oldu. Belediye meclisi seçimlerinin sonuçları da AK Parti'nin meclisteki sandalyelerin çoğunluğunu kazanmasıyla sonuçlandı. CHP ve müttefiki İYİ Parti, sandalye kazandı ancak çoğunluğu sağlayamadı.