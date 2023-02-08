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Adana az önce deprem mi oldu? Son Dakika! AFAD, Kandilli az önce Adana'da deprem mi oldu?

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Adana az önce deprem mi oldu? Son Dakika! AFAD, Kandilli az önce Adana'da deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli verilerine göre Adana deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Adana deprem mi oldu? Bugün Adana merkezli deprem oldu mu? Adana yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi!

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Bugün Adana merkezli deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Adana deprem ve AFAD Ankara'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Adana deprem kaç şiddetinde oldu? Adana yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

ADANA MERKEZLİ DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

İşte son depremler listesi:

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Adana az önce deprem mi oldu? Son Dakika! AFAD, Kandilli az önce Adana'da deprem mi oldu?

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Deprem Adana Gündem Haberler Son Dakika

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