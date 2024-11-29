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Adana ASKİ su kesintisi! 29-30 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Adana ASKİ su kesintisi! 29-30 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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Adana Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Kasım 2024 günü Adana'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Ceyhan, Kozan, İmamoğlu ve Karataş su kesintisi listesi paylaşıldı. Peki Adana ASKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 30 Kasım Adana su kesintisi saatleri...

Adana su kesintisi olan yerler yayınlandı. Adana su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Kasım 2024 günü Adana'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Ceyhan, Kozan, İmamoğlu ve Karataş su kesintisi listesi paylaşıldı. Peki Adana ASKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 30 Kasım Adana su kesintisi saatleri haberimizde!

ADANA SU KESİNTİSİ

Güncel Adana su kesintileri için ADANA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeye göre bölgenizdeki ASKİ planlı su kesintileri ve arızaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Adana ASKİ su kesintisi! 29-30 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

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