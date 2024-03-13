ADANA ANKET SONUÇLARI! | 2024 Yerel Seçimleri Adana'da hangi aday önde? Anketlerde son durum nedir?
ADANA ANKET SONUÇLARI! | 2024 Yerel Seçimleri Adana'da hangi aday önde? Anketlerde son durum nedir? 31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken Adana'da yapılan anketten sürpriz sonuçlar çıktı. Yerel seçimlere sayılı günler kala ORC Araştırma Şirketi, sonucu en çok merak edilen illerden biri olan Adana'da yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
ADANA ANKET SONUÇLARI! | 2024 Yerel Seçimleri Adana'da hangi aday önde? Anketlerde son durum nedir? Ne kadar oy alacağı en çok merak edilen isimlerden biri olan Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş ise sıralamada üçüncü sırada yer aldı. İYİ Parti'den aday olan Türkeş'e oy vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 24.5'te kaldı.
ADANA ANKET SONUÇLARINA GÖRE HANGİ ADAY ÖNDE?
2 bin 320 katılımcı ile yapılan araştırmada katılımcılara "Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusunu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 34.1'i tercihini CHP'nin adayı Zeydan Karalar'dan yana kullanırken, AK Parti'nin adayı Mehmet Kocaispir'e destek vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 27.7 oldu.
SEÇİM ANKETLERİ NE DİYOR?
- Zeydan Karalar (CHP) %34,1
- F. Mehmet Kocaispir (AK Parti) %27,7
- Ayyüce Türkeş (İYİ Parti) %24,5
- Mahfuz Güleryüz (DEM) %4,5
- Diğer%2,5
- Kararsız %6,7