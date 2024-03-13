ADANA ANKET SONUÇLARI! | 2024 Yerel Seçimleri Adana'da hangi aday önde? Anketlerde son durum nedir? Ne kadar oy alacağı en çok merak edilen isimlerden biri olan Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş ise sıralamada üçüncü sırada yer aldı. İYİ Parti'den aday olan Türkeş'e oy vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 24.5'te kaldı.

ADANA ANKET SONUÇLARINA GÖRE HANGİ ADAY ÖNDE?

2 bin 320 katılımcı ile yapılan araştırmada katılımcılara "Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusunu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 34.1'i tercihini CHP'nin adayı Zeydan Karalar'dan yana kullanırken, AK Parti'nin adayı Mehmet Kocaispir'e destek vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 27.7 oldu.

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