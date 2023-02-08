Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem ile birlikte Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi tatil mi? Merak ediliyor. Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere birçok vatandaş, üniversitenin hangi tarihte eğitime devam edeceğini araştırmakta. Peki, Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi tatil mi? Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi tatil mi? Sorusu, özellikle Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilmekte olan sorulardan bir tanesi haline geldi. Yaşanan depremin birçok farklı ilde hissedilmesi ile Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi tatil mi? Sorusu gündeme geldi. Peki, Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi tatil mi? Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi ne zaman, hangi tarihte açılacak?

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TATİL Mİ?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 12 ilde üniversitelerin tatil edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi. Buna göre Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi de tatil edilen üniversiteler arasında yer alıyor.