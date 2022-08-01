Üniversite kulüpleri tercihlerde önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrenci toplulukları...

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrenci toplulukları ve kuruluş tarihleri şu şekildedir:

Atölye Öğrenci Topluluğu - 11.04.2018

Çeviri ve Dil Bilimi Öğrenci Topluluğu - 12.02.2018

Endüstri Mühendisliği Öğrenci Topluluğu - 06.04.2015

Havacılık Öğrenci Topluluğu - 20.10.2016

Modern Dans Öğrenci Topluluğu - 19.06.2017

Müzik Öğrenci Topluluğu - 19.11.2015

Okçuluk Öğrenci Topluluğu - 11.04.2018

Tiyatro Öğrenci Topluluğu - 23.11.2015

Voleybol Öğrenci Topluluğu - 16.12.2014

Genç Fikirler ve Diyalektik Öğrenci Topluluğu - 27.11.2018

Doğa ve Kampçılık Öğrenci Topluluğu - 31.12.2018

Mimari Atölye Öğrenci Topluluğu - 31.12.2018

Yeni Nesil Elektrikli Araçlar Öğrenci Topluluğu - 31.12.2018

Gıda Teknolojileri Öğrenci Topluluğu - 29.03.2019

Dış Ticaret ve Ekonomi Öğrenci Top. - 29.03.2019

Öğrenci Top. - 29.03.2019 Ombudsmanlık Öğrenci Topluluğu -23.10.2019

Hayvan Severler Öğrenci Topluluğu - 23.10.2019

İnovasyon Öğrenci Topluluğu -23.10.2019

Bilgisayar Bilimleri Öğrenci Topluluğu -23.10.2019

Fotoğrafçılık Öğrenci Topluluğu -23.10.2019

Liderlik ve İnsan Kaynakları Öğrenci Top. - 17.12.2019

Genç Yeşilay Öğrenci Topluluğu -17.12.2019

Ekoloji Öğrenci Topluluğu - 22.11.2019

ATÜ Motorsiklet (AMOS) Öğrenci Top. - 30.03.2020

Yeni Üniversiteli Gençlik Öğrenci Top. - 30.03.2020

E-Spor Öğrenci Topluluğu - 30.03.2020

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ), 2011 yılında Adana'da kurulan bir devlet üniversitesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 31 Mart 2011 tarihinde çıkardığı 6218 Sayılı Kanunla kurulmuştur. ATÜ akademik olarak; 1 enstitü, 7 fakülte ve 1 yüksekokuldan oluşmaktadır.

ATÜ'nün rektörlüğünü Ağustos 2016 tarihinden bu yana Prof. Dr. Mehmet Tümay yürütmektedir. Üniversite 2017 yılında kendi yerleşkesi olan Sarıçam Yerleşkesi'ne taşınmıştır. Üniversitenin adı 2019 yılında Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Ocak 2020 itibarıyla; 366 akademik personel ve 55 'i doktora, 742 'si yüksek lisans öğrencisi olmak üzere 3049 öğrenci ile eğitim öğretime devam etmektedir.

Yükseköğretim Kurulu kararları doğrultusunda, üniversitenin Havacılık ve Uzay Bilimleri alanında ihtisaslaşması kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda kampüs kuzeybatısına 240 metre uzunluğunda bir insansız hava aracı pisti inşa edilmiştir.

2021-22 eğitim-öğretim yılında 3176 lisans, 899 yüksek lisans ve 117 doktora öğrencisi olarak toplamda 4192 öğrenci öğrenim görmekteydi. 2022 yılı itibari ile üniversite kapsamında 21 profesör, 49 doçent, 101 doktor, 75 öğretim görevlisi ve 160 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 406 akademik personel görev yapmaktaydı.

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVESİTESİ KAMPÜS YAŞAMI

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin kampüs yaşamı ile ilgili üniversite adaylarına verdiği bilgiler şu şekildedir:

Barınma İmkânı

Öğrencilerimiz, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı aşağıdaki yurtlardan istifade edebileceklerdir.

Adana Fevzi Çakmak KYK Kız Öğrenci Yurdu

Mahmut Sami Ramazanoğlu KYK Kız Öğrenci Yurdu

Adana Hacı Sabancı KYK Kız Öğrenci Yurdu

Kutul Amare KYK Erkek Öğrenci Yurdu

Adana KYK Erkek Öğrenci Yurdu

Sümer KYK Erkek Öğrenci Yurdu

İlimizde çok sayıda özel yurt bulunmaktadır. Üniversitemiz yerleşkesi civarında çok sayıda kiralık 1+1 - 2+1 eşyalı stüdyo daire bulunmaktadır.

Yemek ve Ulaşım

Üniversitemiz yerleşkesi Yemekhane Binasında hafta içi her gün öğrencilere ücretli yemek hizmeti sunulmaktadır.

Üniversitemiz kampüsüne, Adana Büyükşehir Belediyesinin 116, 121, 124, 151, 144, 155 ve 160 no'lu otobüsleriyle ulaşım sağlanmaktadır.

Kütüphane

ATÜ Kütüphanesi'nde 27.000 üzerinde basılı kaynağın yanı sıra, 66.500 e-dergi, 240.000 e-kitap, 23.000 e-sesli kitap bulunmaktadır. 41 adet elektronik veri tabanı ve basılı popüler kültür, sanat, edebiyat ve bilim dergileri yer almaktadır.

İngilizce Eğitimi

Üniversitemiz British Council'ın yükseköğretim kurumları için geliştirmiş olduğu "Yükseköğretimde İngilizce Eğitim Kalitesinin Geliştirilmesi Programı" için Türkiye'de belirlemiş olduğu 5 pilot üniversiteden biri olmuştur. Ayrıca "Pearson Assured" tarafından akredite edilmiş, dolayısıyla da kalite güvencesi sağlanmış bir ingilizce eğitimi vermektedir.

Öğrenci Toplulukları

Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri öğrencilere üniversite eğitimleri boyunca geniş etkinliklerle hobi ve yaşam yelpazesi sunmaktadır. Bilim, kültür ve sanatın hemen her dalında bir öğrenci kulübüne sahip olma hedefini belirleyen üniversitemiz, öğrencilerin sosyal yaşamlarını zenginleştirirken, toplumsal duyarlılık ve bilinçlerini de geliştirmektedir.