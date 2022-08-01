Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bölümleri!
Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri!
Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi bölümleri merak ediliyor. Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri haberimizde...
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Bölümler
- Mühendislik Fakültesi
- Biyomühendislik
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği
- Endüstri Mühendisliği
- Enerji Sistemleri Mühendisliği
- Gıda Mühendisliği
- İnşaat Mühendisliği
- Maden Mühendisliği
- Makine Mühendisliği
- Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
İşletme Fakültesi
- Yönetim Bilişim Sistemleri
- Uluslararası Ticaret ve Finansman
- İşletme
- Turizm İşletmeciliği
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
- Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
- Mimarlık Bölümü
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
- Psikoloji Bölümü
- Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Siyasal Bilgiler Fakültesi
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
- Uluslararası İlişkiler Bölümü
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
- Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
- Yazılım Mühendisliği Bölümü
- Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü
Yabancı Diller Yüksekokulu
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVESİTESİ KAMPÜS YAŞAMI
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin kampüs yaşamı ile ilgili üniversite adaylarına verdiği bilgiler şu şekildedir:
Barınma İmkânı
Öğrencilerimiz, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı aşağıdaki yurtlardan istifade edebileceklerdir.
- Adana Fevzi Çakmak KYK Kız Öğrenci Yurdu
- Mahmut Sami Ramazanoğlu KYK Kız Öğrenci Yurdu
- Adana Hacı Sabancı KYK Kız Öğrenci Yurdu
- Kutul Amare KYK Erkek Öğrenci Yurdu
- Adana KYK Erkek Öğrenci Yurdu
- Sümer KYK Erkek Öğrenci Yurdu
İlimizde çok sayıda özel yurt bulunmaktadır. Üniversitemiz yerleşkesi civarında çok sayıda kiralık 1+1 - 2+1 eşyalı stüdyo daire bulunmaktadır.
Yemek ve Ulaşım
Üniversitemiz yerleşkesi Yemekhane Binasında hafta içi her gün öğrencilere ücretli yemek hizmeti sunulmaktadır.
Üniversitemiz kampüsüne, Adana Büyükşehir Belediyesinin 116, 121, 124, 151, 144, 155 ve 160 no'lu otobüsleriyle ulaşım sağlanmaktadır.
Kütüphane
ATÜ Kütüphanesi'nde 27.000 üzerinde basılı kaynağın yanı sıra, 66.500 e-dergi, 240.000 e-kitap, 23.000 e-sesli kitap bulunmaktadır. 41 adet elektronik veri tabanı ve basılı popüler kültür, sanat, edebiyat ve bilim dergileri yer almaktadır.
İngilizce Eğitimi
Üniversitemiz British Council'ın yükseköğretim kurumları için geliştirmiş olduğu "Yükseköğretimde İngilizce Eğitim Kalitesinin Geliştirilmesi Programı" için Türkiye'de belirlemiş olduğu 5 pilot üniversiteden biri olmuştur. Ayrıca "Pearson Assured" tarafından akredite edilmiş, dolayısıyla da kalite güvencesi sağlanmış bir ingilizce eğitimi vermektedir.
Öğrenci Toplulukları
Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri öğrencilere üniversite eğitimleri boyunca geniş etkinliklerle hobi ve yaşam yelpazesi sunmaktadır. Bilim, kültür ve sanatın hemen her dalında bir öğrenci kulübüne sahip olma hedefini belirleyen üniversitemiz, öğrencilerin sosyal yaşamlarını zenginleştirirken, toplumsal duyarlılık ve bilinçlerini de geliştirmektedir.