Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi bölümleri merak ediliyor. Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri haberimizde...

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Bölümler

Mühendislik Fakültesi

Biyomühendislik

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

İşletme Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Uluslararası Ticaret ve Finansman

İşletme

Turizm İşletmeciliği

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık Bölümü

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü

Psikoloji Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü

Yabancı Diller Yüksekokulu

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVESİTESİ KAMPÜS YAŞAMI

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin kampüs yaşamı ile ilgili üniversite adaylarına verdiği bilgiler şu şekildedir:

Barınma İmkânı

Öğrencilerimiz, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı aşağıdaki yurtlardan istifade edebileceklerdir.

Adana Fevzi Çakmak KYK Kız Öğrenci Yurdu

Mahmut Sami Ramazanoğlu KYK Kız Öğrenci Yurdu

Adana Hacı Sabancı KYK Kız Öğrenci Yurdu

Kutul Amare KYK Erkek Öğrenci Yurdu

Adana KYK Erkek Öğrenci Yurdu

Sümer KYK Erkek Öğrenci Yurdu

İlimizde çok sayıda özel yurt bulunmaktadır. Üniversitemiz yerleşkesi civarında çok sayıda kiralık 1+1 - 2+1 eşyalı stüdyo daire bulunmaktadır.

Yemek ve Ulaşım

Üniversitemiz yerleşkesi Yemekhane Binasında hafta içi her gün öğrencilere ücretli yemek hizmeti sunulmaktadır.

Üniversitemiz kampüsüne, Adana Büyükşehir Belediyesinin 116, 121, 124, 151, 144, 155 ve 160 no'lu otobüsleriyle ulaşım sağlanmaktadır.

Kütüphane

ATÜ Kütüphanesi'nde 27.000 üzerinde basılı kaynağın yanı sıra, 66.500 e-dergi, 240.000 e-kitap, 23.000 e-sesli kitap bulunmaktadır. 41 adet elektronik veri tabanı ve basılı popüler kültür, sanat, edebiyat ve bilim dergileri yer almaktadır.

İngilizce Eğitimi

Üniversitemiz British Council'ın yükseköğretim kurumları için geliştirmiş olduğu "Yükseköğretimde İngilizce Eğitim Kalitesinin Geliştirilmesi Programı" için Türkiye'de belirlemiş olduğu 5 pilot üniversiteden biri olmuştur. Ayrıca "Pearson Assured" tarafından akredite edilmiş, dolayısıyla da kalite güvencesi sağlanmış bir ingilizce eğitimi vermektedir.

Öğrenci Toplulukları

Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri öğrencilere üniversite eğitimleri boyunca geniş etkinliklerle hobi ve yaşam yelpazesi sunmaktadır. Bilim, kültür ve sanatın hemen her dalında bir öğrenci kulübüne sahip olma hedefini belirleyen üniversitemiz, öğrencilerin sosyal yaşamlarını zenginleştirirken, toplumsal duyarlılık ve bilinçlerini de geliştirmektedir.