Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ), 2011 yılında Adana'da kurulan bir devlet üniversitesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 31 Mart 2011 tarihinde çıkardığı 6218 Sayılı Kanunla kurulmuştur. ATÜ akademik olarak; 1 enstitü, 7 fakülte ve 1 yüksekokuldan oluşmaktadır.

ATÜ'nün rektörlüğünü Ağustos 2016 tarihinden bu yana Prof. Dr. Mehmet Tümay yürütmektedir. Üniversite 2017 yılında kendi yerleşkesi olan Sarıçam Yerleşkesi'ne taşınmıştır. Üniversitenin adı 2019 yılında Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Ocak 2020 itibarıyla; 366 akademik personel ve 55 'i doktora, 742 'si yüksek lisans öğrencisi olmak üzere 3049 öğrenci ile eğitim öğretime devam etmektedir.

Yükseköğretim Kurulu kararları doğrultusunda, üniversitenin Havacılık ve Uzay Bilimleri alanında ihtisaslaşması kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda kampüs kuzeybatısına 240 metre uzunluğunda bir insansız hava aracı pisti inşa edilmiştir.

2021-22 eğitim-öğretim yılında 3176 lisans, 899 yüksek lisans ve 117 doktora öğrencisi olarak toplamda 4192 öğrenci öğrenim görmekteydi. 2022 yılı itibari ile üniversite kapsamında 21 profesör, 49 doçent, 101 doktor, 75 öğretim görevlisi ve 160 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 406 akademik personel görev yapmaktaydı.

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVESİTESİ KAMPÜS YAŞAMI

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin kampüs yaşamı ile ilgili üniversite adaylarına verdiği bilgiler şu şekildedir:

Barınma İmkânı

Öğrencilerimiz, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı aşağıdaki yurtlardan istifade edebileceklerdir.

Adana Fevzi Çakmak KYK Kız Öğrenci Yurdu

Mahmut Sami Ramazanoğlu KYK Kız Öğrenci Yurdu

Adana Hacı Sabancı KYK Kız Öğrenci Yurdu

Kutul Amare KYK Erkek Öğrenci Yurdu

Adana KYK Erkek Öğrenci Yurdu

Sümer KYK Erkek Öğrenci Yurdu

İlimizde çok sayıda özel yurt bulunmaktadır. Üniversitemiz yerleşkesi civarında çok sayıda kiralık 1+1 - 2+1 eşyalı stüdyo daire bulunmaktadır.

Yemek ve Ulaşım

Üniversitemiz yerleşkesi Yemekhane Binasında hafta içi her gün öğrencilere ücretli yemek hizmeti sunulmaktadır.

Üniversitemiz kampüsüne, Adana Büyükşehir Belediyesinin 116, 121, 124, 151, 144, 155 ve 160 no'lu otobüsleriyle ulaşım sağlanmaktadır.

Kütüphane

ATÜ Kütüphanesi'nde 27.000 üzerinde basılı kaynağın yanı sıra, 66.500 e-dergi, 240.000 e-kitap, 23.000 e-sesli kitap bulunmaktadır. 41 adet elektronik veri tabanı ve basılı popüler kültür, sanat, edebiyat ve bilim dergileri yer almaktadır.

İngilizce Eğitimi

Üniversitemiz British Council'ın yükseköğretim kurumları için geliştirmiş olduğu "Yükseköğretimde İngilizce Eğitim Kalitesinin Geliştirilmesi Programı" için Türkiye'de belirlemiş olduğu 5 pilot üniversiteden biri olmuştur. Ayrıca "Pearson Assured" tarafından akredite edilmiş, dolayısıyla da kalite güvencesi sağlanmış bir ingilizce eğitimi vermektedir.

Öğrenci Toplulukları

Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri öğrencilere üniversite eğitimleri boyunca geniş etkinliklerle hobi ve yaşam yelpazesi sunmaktadır. Bilim, kültür ve sanatın hemen her dalında bir öğrenci kulübüne sahip olma hedefini belirleyen üniversitemiz, öğrencilerin sosyal yaşamlarını zenginleştirirken, toplumsal duyarlılık ve bilinçlerini de geliştirmektedir.