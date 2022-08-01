Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kampüs hayatı!

Üniversite kampüs hayatı her üniversite adayı öğrenci gibi merak edilmekte. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kampüsü hakkında tercih öncesi bilgi sahibi olmak isteyen, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kampüs olanaklarını merak eden üniversite adayları için Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kampüs kampüs hayatı ve bilgiler...

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVESİTESİ KAMPÜS HAYATI

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin kampüs yaşamı ile ilgili üniversite adaylarına verdiği bilgiler şu şekildedir:

Barınma İmkânı

Öğrencilerimiz, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı aşağıdaki yurtlardan istifade edebileceklerdir.

Adana Fevzi Çakmak KYK Kız Öğrenci Yurdu

Mahmut Sami Ramazanoğlu KYK Kız Öğrenci Yurdu

Adana Hacı Sabancı KYK Kız Öğrenci Yurdu

Kutul Amare KYK Erkek Öğrenci Yurdu

Adana KYK Erkek Öğrenci Yurdu

Sümer KYK Erkek Öğrenci Yurdu

İlimizde çok sayıda özel yurt bulunmaktadır. Üniversitemiz yerleşkesi civarında çok sayıda kiralık 1+1 - 2+1 eşyalı stüdyo daire bulunmaktadır.

Yemek ve Ulaşım

Üniversitemiz yerleşkesi Yemekhane Binasında hafta içi her gün öğrencilere ücretli yemek hizmeti sunulmaktadır.

Üniversitemiz kampüsüne, Adana Büyükşehir Belediyesinin 116, 121, 124, 151, 144, 155 ve 160 no'lu otobüsleriyle ulaşım sağlanmaktadır.

Kütüphane

ATÜ Kütüphanesi'nde 27.000 üzerinde basılı kaynağın yanı sıra, 66.500 e-dergi, 240.000 e-kitap, 23.000 e-sesli kitap bulunmaktadır. 41 adet elektronik veri tabanı ve basılı popüler kültür, sanat, edebiyat ve bilim dergileri yer almaktadır.

İngilizce Eğitimi

Üniversitemiz British Council'ın yükseköğretim kurumları için geliştirmiş olduğu "Yükseköğretimde İngilizce Eğitim Kalitesinin Geliştirilmesi Programı" için Türkiye'de belirlemiş olduğu 5 pilot üniversiteden biri olmuştur. Ayrıca "Pearson Assured" tarafından akredite edilmiş, dolayısıyla da kalite güvencesi sağlanmış bir ingilizce eğitimi vermektedir.

Öğrenci Toplulukları

Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri öğrencilere üniversite eğitimleri boyunca geniş etkinliklerle hobi ve yaşam yelpazesi sunmaktadır. Bilim, kültür ve sanatın hemen her dalında bir öğrenci kulübüne sahip olma hedefini belirleyen üniversitemiz, öğrencilerin sosyal yaşamlarını zenginleştirirken, toplumsal duyarlılık ve bilinçlerinide geliştirmektedir.