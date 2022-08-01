Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları....

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Bölümler

Mühendislik Fakültesi

Biyomühendislik

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

İşletme Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Uluslararası Ticaret ve Finansman

İşletme

Turizm İşletmeciliği

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık Bölümü

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü

Psikoloji Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü

Yabancı Diller Yüksekokulu

ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Misyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek; teknolojik gelişmelere katkı sunabilen, bölge ve ülke gelişimine fayda sağlayabilecek, girişimci, yenilikçi, insana ve doğaya saygılı bireyler yetiştirmek

Vizyon

Bilgi ve teknoloji üretiminde öncü, yenilikçi ve uluslararası düzeyde saygın bir üniversite olmak

Temel Değerler

• İnsana ve doğaya duyarlılık

• Toplumsal sorumluluk

• Liyakat

• Etik değerlere bağlılık

• Girişimcilik, rekabetçilik, yenilikçilik

• Sürekli iyileştirme



