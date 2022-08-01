Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları 2022
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor.
Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları....
Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.
Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.
Bölümler
Mühendislik Fakültesi
- Biyomühendislik
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği
- Endüstri Mühendisliği
- Enerji Sistemleri Mühendisliği
- Gıda Mühendisliği
- İnşaat Mühendisliği
- Maden Mühendisliği
- Makine Mühendisliği
- Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
İşletme Fakültesi
- Yönetim Bilişim Sistemleri
- Uluslararası Ticaret ve Finansman
- İşletme
- Turizm İşletmeciliği
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
- Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
- Mimarlık Bölümü
- İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
- Psikoloji Bölümü
- Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Siyasal Bilgiler Fakültesi
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
- Uluslararası İlişkiler Bölümü
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
- Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
- Yazılım Mühendisliği Bölümü
- Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü
Yabancı Diller Yüksekokulu
Misyon
Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek; teknolojik gelişmelere katkı sunabilen, bölge ve ülke gelişimine fayda sağlayabilecek, girişimci, yenilikçi, insana ve doğaya saygılı bireyler yetiştirmek
Vizyon
Bilgi ve teknoloji üretiminde öncü, yenilikçi ve uluslararası düzeyde saygın bir üniversite olmak
Temel Değerler
• İnsana ve doğaya duyarlılık
• Toplumsal sorumluluk
• Liyakat
• Etik değerlere bağlılık
• Girişimcilik, rekabetçilik, yenilikçilik
• Sürekli iyileştirme