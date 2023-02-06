Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar'da deprem mi oldu? Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar depremi kaç şiddetinde oldu? 6 Şubat 2023 son dakika deprem!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1014'e yükseldi. AFAD'dan yapılan açıklamada 105 artçı depremin olduğu, 2 bin 824 binanın yıkıldığı ve 7003 kişinin yaralandığı belirtildi. Deprem ülkemizin birçok ilinde hissedildi. Vatandaşlar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar depremi mi oldu? Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar depremi kaç şiddetinde oldu? 6 Şubat 2023 son dakika deprem listesi nedir? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

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6 Şubat 2023 Pazartesi günü ülkemizin birçok ilinde deprem meydana geldi. Depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem oldu merak ediliyor. Peki, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar'da deprem mi oldu? Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar depremi kaç şiddetinde oldu? Adana'da yeni deprem mi oldu? Adıyaman'da yeni deprem mi oldu? Afyonkarahisar'da yeni deprem mi oldu? İşte detaylar...

DEPREM NEREDE OLDU? (6 ŞUBAT 2023)

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

ADANA, ADIYAMAN, AFYONKARAHİSAR'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi gece saat 04:17 sularında Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok civar ilden hissedildi ve civar şehirlerde etkili oldu. Deprem Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar'da da hissedildi. Kandilli verilerine göre 15:36 sularında Adıyaman Gölbaşı'nda 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın Twitter paylaşımı:

"#DEPREM: Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz."

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.