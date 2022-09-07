Süper Toto Süper Lig'de transfer döneminin bitmesine saatler kala takımlar tranfser görüşmelerine son hızla devam ediyor. Her gün yıldız oyuncuların adını Süper Lig takımları ile duyuyoruz ve araştırıyoruz. Icardi transferi ile gündemi sallayan Galatasaray şimdi ise Adama Traore ile adından bahsettiriyor. Futbolseverlerin ve taraftarların gündeminde ise Adama Traore 'in kim olduğu konusu var. Peki, Adama Traore kimdir? Adama Traore kaç yaşında, nereli? Adama Traore hangi takımda, hangi mevkii?

Süper Lig'de transfer döneminin bitmek üzere olmasıyla takımlar transfer görüşmelerini hızlandırdı. Takımların takımlarını güçlendirmek için yaptığı transferler için son günler. Sarı- kırmızılı ekibin şimdi ise Adama Traore 'i takımına kattığı iddia ediliyor. Taraftarların heyecanla sıkı sıkıya takip ettiği transfer döneminde Adama Traore 'in adı Galatasaray ile anılıyor. Taraftarlar Galatasaray'ın yeni stoperinin kim olduğunu araştıryor. Peki, Adama Traore kimdir? Adama Traore kaç yaşında, nereli? Adama Traore hangi takımda, hangi mevkii?

ADAMA TRAORE KİMDİR?

25 Ocak 1996 yılında doğan oyuncu kanat veya kanat-bek pozisyonlarında oynayabilen, La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen İspanyol futbolcudur. Traoré, ebeveynleri aracılığıyla Mali veya Fransa'yı, L'Hospitalet de Llobregat'taki doğumuyla İspanya'yı ve çocukluğundan beri ülkede yaşadığı için Fransa'yı uluslararası düzeyde temsil etmeye hak kazanıyor. Kariyerine Barcelona'nın B takımında başladı. 2015-2016 sezonunda Aston Villa'da oynadı. Bir yıl sonra Middlesbrough'a gitti. İki sezonunu burada geçirdikten sonra 2018'de Wolverhampton Wanderers takımına transfer olmuştur. 2013- 2015 yılları arasında Barcelona'da 63 maça çıkarken 8 gol kaydetti. 2015- 2016 yılında Aston Villa'da ise 11 maça çıktı. 2018 yılında

Wolverhampton Wanderers takımında 123 maça çıkarken 8 gol attı. Tam adı Adama Traoré Diarra yıldız futbolcu 2018 yılında 20 milyon karşılığında Wolverhampton takımına transfer oldu. İspanya Milli takımında ise 8 maça çıktı. 1.78 boyunda olan oyuncu 72 kilodur.

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