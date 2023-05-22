14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanlığını ikinci tura kalmasının ardından kilit isim haline gelen Sinan Oğan'ın ikinci turda kime destek vereceği tartışılırken, ATA İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi tarafını seçti. Bunun üzerine arama motorlarında Adalet Partisi genel başkanı kimdir? Adalet Partisi başkanı kim? soruları aratıldı.

Adalet Partisi, 9 Ekim 2015 tarihinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren bir siyasi partidir. 1961 yılında kurulan Adalet Partisi'nin devamı niteliğindedir. Vatandaşlar ise Adalet Partisi genel başkanı kimdir? Adalet Partisi başkanı kim? sorularının yanıtını merak ediyor. Peki, Adalet Partisi genel başkanı kimdir? Adalet Partisi başkanı kim?

ADALET PARTİSİ GENEL BAŞKANI KİMDİR?

Adalet Partisi, 9 Ekim 2015 tarihinde Vecdet Öz ve arkadaşları tarafından kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren bir siyasi partidir. 1961 yılında kurulan Adalet Partisi'nin devamı niteliğindedir. Genel başkanı Vecdet Öz'dür. Kısaltması "AP" şeklindedir.

VECDET ÖZ KİMDİR?

Vecdet Öz (1959; Çarşamba, Samsun), Türk akademisyen ve siyasetçi. Vecdet Öz, esnaf bir ailenin çocuğu olarak Samsun'un Çarşamba ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yüksek lisans tahsili gören Öz, doktorasını aynı üniversitenin Adli Tıp Enstitüsü'nde tamamlamıştır. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde akademisyenlik görevi üstlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nda çeşitli mevkilerde bulunmuştur. 2009 yerel seçimlerinde Beylikdüzü'nde Cumhuriyet Halk Partisi adına bir puan farkla yarışı kaybetmiştir. 2015'te ise 1981'de kapanan Adalet Partisi'ni kurmuştur. O zamandan bu yana partinin genel başkanlığını yürütmektedir. Parti, 2017 anayasa değişikliği referandumunda Hayır'ı desteklemiştir. 2017 yazında Kemal Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği Adalet Yürüyüşü'ne de katılım sağlamıştır.[3] 2018 cumhurbaşkanlığı seçimi için 3.030 imza toplayarak gerekli olan yüz bin imzanın çok altında kalmıştır.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023