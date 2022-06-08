Adalet ile ilgili sözler 2022: Anlamlı adalet ile ilgili kısa sözler! - Haberler

Adalet ile ilgili sözler merak ediliyor. Sosyal medyada paylaşmak veya bir arkadaşına, eşine dostuna göndermek isteyenler için adalet ile ilgili sözler haberimizde... Genellikle İnstagram'da postların altına veya hikaye olarak paylaşılan adalet ile ilgili sözler için anlamlı adalet ile ilgili kısa sözler ve adalet sözleri haberimizde adaletle ilgili sözler arayanlar için derlendi. İşte adalet sözleri!

ADALET İLE İLGİLİ SÖZLER

Adalet, bir çağlayan gibi akmalıdır.

Kısa çöp uzun çöpten hakkını alır elbette.

Mutluluk şansı olmasaydı, adaletin hali ne olurdu.

Adalet olmadan düzen olmaz.

Bir tarafı dinlemeden karar veren doğru karar verse de; adaletsizlik etmiş olur.

Kendi kendine zulmeden başkalarına karşı nasıl adaletli davranacak şaşarım.

Adalet; imanın başıdır, ihsanın birleştiği noktadır ve imanın en yüksek mertebesidir.

Adalet için en büyük talihsizlik devleti idare edenlerin zalimliğidir.

Adil ol, kudretin sürekli olsun.

Adalet ancak gerçekten, mutluluk ancak adaletten doğabilir.

Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

Kendi çıkarımız hükmü tamamıyla yanlış kılar.

Bana yapılan haksızlık bana hiçbir şekilde ona haksızlık yapma hakkını vermez.

Adaletin olmadığı yerde güvenli bir barış olamaz.

Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir.

Eşitlik her zaman adil değildir.

Her ne zaman özgürlük ve adalet arasında bir ayrım yapılsa, her ikisinin de güvende olmadığını düşünürüm.

Adalet topaldır, ağır yürür fakat gideceği yere er geç varır. (Mirabeau)

Adalet yorumlarımız saatlerimize benzer. Çoğu başka başka yerler gösterir ve herkes kendininkine itimat eder.

Kaplan adamı öldürmek isterse adı vahşilik, adam kaplanı öldürmek isterse adı spor olur. Suç ile adalet arasındaki fark da bundan büyük değildir.

olur. Suç ile adalet arasındaki fark da bundan büyük değildir. Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir.

Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner.

Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır. İyi insanlar sorunları önlemek için çaba sarf ederler.

Eğitimli insanlar adaleti ilke edinir ve onu düzenli bir biçimde yürütür; onu alçak gönüllülükle kurar ve sadakatla gerçekleştirir.

Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar.

Örnek insanlar adaleti anlar. Adaleti anlamayan adaletsiz olur.

Adalet devletin hazinesidir.

Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri varsa, o yerde güneş batıyor demektir...

Bir memleketin nasıl yönetildiğini anlamak mı istiyorsunuz; onun müziğine kulak veriniz. Nerede güzel eserlerden oluşmuş uyum vardır orada adalet ve erdem hüküm sürer.

Adalet nedir? Her şeyi yerine koymak. Zulüm nedir? Bir şeyi yerine koymamak, başka yere koymak.

Adalet "daha kötüye, daha kötü ceza verilir" buyurmuştur.

Saman çöpü değil; ilim, sabır ve adalet dağıyım.

Hilelerle, tedbirlerle çalınmış olan malın vebali adalet günü çalan adamın boynunda kalır.

Adalet gününde ateş, nurun zıddıdır, zira, ateş kahırdan meydana gelmedir, nur, ihsan ve fazıldan.

Ben onun yemininin hürmetini terk ettim, onun adaleti de benim( yeminimi) sağ elimi kestirdi!

Kuş da senin adaletine sığınmış, balık da. Kimdir o kaybolan, kimdir o mahrum ki adaletin, onu arayıp bulmamış olsun?

Muratları, dilekleri koruyan adalettir... geceleyin damlarda sopalarını kakıp gezen bekçiler değil!

Delinin elinden silâhı al da adalet ve sulh, senden razı olsun!

Adalet taksimcidir, bölüşülecek şeyleri o bölüştürür... fakat şaşılacak şey şu ki bunda ne cebir vardır ne de zulüm!

Tanrı kadehinden şarap içen sarhoş, hiç adaletten ve doğrudan başka bir şey yapar mı?

Adalette bulunursan saadete erersin, kalem bunu yazdı, mürekkebi bile kurudu.

Civanım kendi nefsini suçlu bul da adaletin verdiği cezayı az kına.

Sen ey adaleti bilinmez adam, kurt yavrusuna süt veren keçiye benziyorsun!

Adalet, her şeyi lâyık olduĞu yere koymaktır. Ayakkabı ayağındır, külâh başın.

Allah adaleti, herkesi eşiyle çift etmiştir; fili fille, sivrisineği sivrisinekle.

Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir.

Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince o rejim mahkum olmuştur.

Adil olmak, insanın kendine özgü erdemlerinin bir parçasıdır.

Adil insan, kendisine zarar verildiğinde bile adaletinden bir şeyler eksilmeyen kişidir.

Birisi tutup da adillik herkese hak ettiğini vermektir deyip, adil insanın bu bakımdan düşmanlarına zarar vermesi, dostlarına yarar sağlaması gerektiğini söylerse, bu kimsenin söylediğini doğru kabul edemeyiz; bu insanın söylediği şey bilgece değildir. Çünkü bizim ulaştığımız sonuca göre bir insana zarar vermek hiçbir şekilde adil, haksever insanın özelliği olamaz.

Hümanist, şiddet içermeyen ütopya; o sözde "aydın" ve "ilerici" insanlar, eşitlik ve hak kavramlarını bu gezegeni beraber paylaştığımız canlıları da kapsayacak şekilde genişletene dek ikiyüzlü bir yalan olarak kalacak.

Ülkeler kılıçla alınır ancak adaletle korunur.

Adalet; onurlu yaşamak, başkasına zarar vermemek, herkese kendisine ait olanı vermektir.

İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır.

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