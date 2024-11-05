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Adalet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Adalet filmi ne zaman, nerede çekildi?

Adalet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Adalet filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Adalet filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Adalet konusu, özeti ve Adalet oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Adalet filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Adalet filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Adalet filmini izleyecek olanların merak ettiği Adalet konusu nedir, Adalet oyuncuları kimler ve Adalet özeti gibi konuları inceliyoruz.

ADALET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Türü : Dram Oyuncular : Çağan Atakan Arslan, Ufuk Özkan, Eslem Akar

ADALET FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Adalet, yaşadığı kayıplardan sonra adaleti kendi elleriyle sağlamaya karar veren bir adamın hikayesini konu ediyor. Emir, sınır ötesi bir operasyon sırasında kardeşi olarak gördüğü arkadaşını şehit verir. Yaşadığı bu travmanın ardından Emir, özel harekat biriminden ayrılarak, gözlerden uzak sakin bir yaşam sürmeye başlar. Ancak hayatın onun için yaptığı planlar bambaşkadır. Hayatının ayrılmaz bir parçası olan dostlarının öldürülmesiyle Emir'in ardında bıraktığını düşündüğü geçmişi gün yüzüne çıkar ve adaleti kendi elleriyle sağlamak için harekete geçer.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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