Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara göre "zabıt kâtibi"... Kim Milyoner Olmak İster 22 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru!

22 Ağustos Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara göre "zabıt kâtibi" olabilmek için, yazılı sınavda bilgisayarla üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az kaç kelime yazmak gerekir?...) Kim Milyoner Olmak İster 22 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara göre "zabıt kâtibi" olabilmek için, yazılı sınavda bilgisayarla üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az kaç kelime yazmak gerekir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 22 AĞUSTOS SALI 50 BİN LİRALIK SORUSU

Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara göre "zabıt kâtibi" olabilmek için, yazılı sınavda bilgisayarla üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az kaç kelime yazmak gerekir?

A-) 45

B-) 90

C-) 180

D-) 360

Doğru Cevap : B şıkkı