Adalet Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar gündeme geldi. Adalet Bakanlığı bünyesinde farklı departmanlarında çalıştırılmak üzere 132 psikolog, 52 pedagog ve 222 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 406 personel alımı gerçekleştirecek. Peki, Adalet Bakanlığı psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı alımı ne zaman, şartları neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Adalet Bakanlığı personel alım hakkında yeni bir ilan yayınladı. Adalet Bakanlığı bünyesinde farklı pozisyonlarda görevlendireceği Psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı alımı yapacak .Peki, Adalet Bakanlığıpsikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı alımı ne zaman, şartları neler? Detaylar haberimizde...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 132 psikolog, 52 pedagog ve 222 sosyal çalışmacı alımı için başvurular 5 Aralık tarihinde başlayacak ve 16 Aralık 2022 tarihinde saat 23:59:59'da sona erecektir. Başvurular; Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile online bir şekilde yapacaklar.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?