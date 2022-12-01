Adalet Bakanlığı psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı alımı ne zaman, şartları neler?
Gündem Haberleri
Adalet Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar gündeme geldi. Adalet Bakanlığı bünyesinde farklı departmanlarında çalıştırılmak üzere 132 psikolog, 52 pedagog ve 222 sosyal çalışmacı olmak üzere toplam 406 personel alımı gerçekleştirecek. Peki, Adalet Bakanlığı psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı alımı ne zaman, şartları neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Adalet Bakanlığı personel alım hakkında yeni bir ilan yayınladı. Adalet Bakanlığı bünyesinde farklı pozisyonlarda görevlendireceği Psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı alımı yapacak .Peki, Adalet Bakanlığıpsikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı alımı ne zaman, şartları neler? Detaylar haberimizde...
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Adalet Bakanlığı, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 132 psikolog, 52 pedagog ve 222 sosyal çalışmacı alımı için başvurular 5 Aralık tarihinde başlayacak ve 16 Aralık 2022 tarihinde saat 23:59:59'da sona erecektir. Başvurular; Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile online bir şekilde yapacaklar.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,2. 2022 yılı lisans Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak,
- Psikolog kadrosuna atanabilmek için; Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak,
- Pedagog kadrosuna atanabilmek için; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,
- Sosyal Çalışmacı kadrosuna atanabilmek için; Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,
- Diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak.