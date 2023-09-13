Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman olacağı ve Adalet Bakanlığı personel alımı sorgulama ekranı sıklıkla araştırılıyor. Adaylar, Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılacak sözlü sınavdaki başarı sırasına göre işe kabul edilecek. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı sorgulama ekranı!

Adalet Bakanlığı, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alacak. Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman olacak ve Adalet Bakanlığı personel alımı sorgulama ekranı gündeme geliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı personel alımı olacak. Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı sorgulama ekranı! Detaylar haberimizdedir…

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 14 mühendis, 32 bilişim personeli ve 18 çözümleyici kadroları için başvurular, 20 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden yapılacak.

Mühendis kadrosu için adayların, 2022- KPSS (B) Grubu P3 puan türünden en az 60 puan almış olması gerekiyor. Diğer adaylardan da KPSS B Grubu P3 puanı ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanı istenecek. Adaylar, Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılacak sözlü sınavdaki başarı sırasına göre işe kabul edilecek.

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