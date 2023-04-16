Katıldığı canlı yayında Adalet Bakanlığı'na yeni personel alımıyla ilgili sorulara yanıt veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarının ardından Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 ne zaman? 22 bin 120 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru nasıl yapılır? Merak edildi.

Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 ne zaman? Katıldığı canlı yayında Adalet Bakanlığı'na yeni personel alımıyla ilgili sorulara yanıt veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarının ardından Adalet Bakanlığı personel alımı 2023 ne zaman? 22 bin 120 Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru nasıl yapılır? Merak edildi. Detaylar...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanı Bozdağ, katıldığı canlı yayında Adalet Bakanlığı'na yeni personel alımıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Daha önce 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 120'ye çıkarıldığını belirten Bozdağ, önümüzdeki hafta ilanların yayımlanacağını söyledi.

ADALET BAKANLIĞI'NA PERSONEL ALIMI

Yeni anayasayla ilgili de açıklamalarda bulunan Bozdağ, mevcut anayasanın darbe anayasası olduğunu, milletin anayasası olmadığını kaydetti. Anayasanın 423 yerinde değişiklik yapıldığını aktaran ve "423 yamalı bir anayasayla biz karşı karşıyayız." diyen Bakan Bozdağ, yeni bir anayasa yapılması gerektiğini vurguladı.

Bozdağ, Adalet Bakanlığına yeni personel alımıyla ilgili soruyu yanıtlarken de daha önce 18 bin 500 yeni personel alımı yapılacağını açıkladığını hatırlattı. Yeni kadrolar ilave edildiğini bildiren Bozdağ, "Şu anda 22 bin 120 personel alımı için yazımızı Cumhurbaşkanlığına gönderdik. Önümüzdeki hafta hangi ilde, hangi branşta kaç kişi alacağımızın ilanını yapacağız. 22 bin 120 personel alımı için ilana çıkacağız." bilgisini paylaştı.