Adalet Bakanlığı maaş promosyon anlaşması ne kadar, hangi tarihte yatacak, ne zaman açıklanacak?

2025 yılına girilmesiyle birlikte, kamu çalışanları arasında en çok konuşulan konuların başında Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması geliyor. 2022 yılında yapılan maaş promosyonu ihalesiyle kişi başı 25.000 TL alan personel, bu yıl rekor düzeyde bir artış bekliyor. Ancak süreç beklendiği gibi ilerlemiyor. Peki, Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması ne kadar olacak? İhale teklifleri hangi seviyelerde kaldı? Adalet Bakanlığı maaş promosyon hangi tarihte yatacak, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI NE KADAR?

Adalet Bakanlığı çalışanları, 2022 yılında yapılan maaş promosyonu anlaşması kapsamında kişi başı 25.000 TL ödeme almıştı. Ancak aradan geçen üç yıl içinde, memur maaşlarındaki artışlar ve enflasyon oranlarındaki ciddi yükseliş, yeni promosyon anlaşması beklentilerini de katladı.

2025 yılı için gündemde olan promosyon tutarları oldukça dikkat çekici. Adalet Bakanlığı bünyesindeki personelin büyük bölümü, promosyon ödemesinin kişi başı en az 150.000 TL olması gerektiği konusunda hemfikir. Bazı sendikalar ve çalışan temsilcileri ise bu rakamın 300.000 TL'ye kadar çıkması gerektiğini savunuyor. Özellikle, son üç yılda yaşanan %300'e yakın maaş artışı ve %280 civarındaki kümülatif enflasyon, bu taleplerin temel dayanağı olarak gösteriliyor.

ADALET BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYON İHALESİ TEKLİFLERİ NE KADAR?

18 Ağustos 2025 tarihinde yapılması beklenen maaş promosyon ihalesi kapsamında, kamuoyunun ve çalışanların beklentisi oldukça yüksekti. Ancak teklif edilen rakamlar bu beklentileri karşılamaktan uzak kaldı.

İhalenin son turuna kalan Vakıfbank, kişi başı 90.000 TL teklif sundu. Ancak bu teklif Adalet Bakanlığı tarafından yetersiz bulunarak reddedildi. Vakıfbank, teklifinin kabul edilmemesi üzerine ihaleden çekildi. Bu gelişme, ihalenin ileri bir tarihe ertelenmesine neden oldu.

Kulis bilgilerine göre, ihale sürecinde yer alan diğer bankaların da teklifleri 100.000 TL seviyesini geçmedi. Adalet Bakanlığı, personelin alım gücünü göz önüne alarak daha yüksek teklifler için süreci yeniden başlatma kararı aldı.

2025 ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON İHALESİ SONUÇLANDI MI?

Hayır, 2025 Adalet Bakanlığı promosyon ihalesi henüz sonuçlanmadı. İlk ihale süreci, 18 Ağustos'ta yapılan görüşmeler sonrasında verilen düşük teklifler nedeniyle sonuçsuz kaldı. Adalet Bakanlığı, bankalardan gelen tekliflerin piyasa koşulları ve çalışan talepleriyle uyumlu olmadığını belirterek, ihaleyi ileri bir tarihe erteledi.

Yeni ihale tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Bakanlık yetkilileri, sürecin şeffaflık içerisinde yürütüleceğini ve çalışanların lehine bir anlaşmanın hedeflendiğini belirtiyor.

ADALET BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYON ÖDEMESİ İHALE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şu an için ihale sonuçlarının açıklanacağı kesin bir tarih bulunmamakta. İlk ihalenin iptal edilmesi sonrası gözler, Adalet Bakanlığı'nın yeni ihale takvimine çevrildi. Sendikalar ve çalışan temsilcileri, sürecin daha fazla uzamaması gerektiğini vurgularken, Bakanlık tarafı ise "en uygun şartların oluşması için" sabırlı olunması gerektiğini savunuyor.

Yeni ihalenin Eylül ayı sonuna kadar yapılması ve sonuçlarının da Ekim 2025 başında açıklanması bekleniyor. Ancak bu tarihler, resmi kaynaklarca doğrulanmadığı için değişiklik gösterebilir.

ADALET-SEN'DEN DİKKAT ÇEKEN PROMOSYON TALEBİ

Adalet Bakanlığı promosyon süreci devam ederken, Adalet-Sen sendikası da dikkat çeken bir teklifle sürece müdahil oldu. Sendikanın Bakanlığa sunduğu resmi teklif şu maddeleri içeriyor:

Kişi başı en az 150.000 TL tutarında, tek seferde ve peşin ödeme

Promosyon sözleşmesinin maksimum 3 yıl süreli olması

Yıllık enflasyon farkına göre revize imkanı

Bankacılık hizmetlerinin (EFT, havale vb.) ücretsiz olması

Düşük faizli kredi ve faizsiz bireysel kredi imkanı

Adalet-Sen, bu teklifin temel gerekçesi olarak son üç yılda yaşanan alım gücü kaybını ve ekonomik zorlukları öne çıkarıyor. Sendika temsilcileri, "Personelin emeği gerçek karşılığını almalı" diyerek taleplerinin arkasında olduklarını belirtiyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ NE BEKLİYOR?

Adalet Bakanlığı çalışanları, bu yıl yapılacak promosyon anlaşmasının geçmiş dönemlere kıyasla çok daha yüksek tutarları içermesini bekliyor. Özellikle özel bankaların bazı kamu kurumlarına 150.000 TL - 200.000 TL arasında promosyon ödemesi yaptığı dönemde, Adalet Bakanlığı personeline sunulan 90.000 TL'lik teklifin "kabul edilemez" olduğu sıkça dile getiriliyor.

Personel arasında konuşulan ideal rakam 200.000 TL ile 300.000 TL arasında. Bu beklentinin oluşmasında, artan hayat pahalılığı, kredi faiz oranlarındaki yükseliş ve konut kiralarındaki artışlar büyük rol oynuyor.