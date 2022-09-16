Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleşecek olan 80 personel alımı vatandaşın gündeminde yer alıyor. KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olan alımlar hakkında merak edilenler var. Adalet Bakanlığı 80 personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihi vatandaşın merak ettikleri arasında. Peki, Adalet Bakanlığı 80 personel alımı başvuru ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ne? Adalet Bakanlığı 80 personel alımı başvuru ekranı!

KPSS puan sıralaması ile alınacak olan 80 personel, Adalet Bakanlığı'nın açıklamalarını merakla bekliyor. Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 657 sayılır Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin B fıkrasına göre alınacak personellerin hangi meslekten olduğu belirlendi. Haberimizin devamında yer almakta. Adalet Bakanlığı 80 personel alımı başvuru ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ne? Adalet Bakanlığı 80 personel alımı başvuru ekranı!

ADALET BAKANLIĞI 80 PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı'nın 80 personel alımı başvurusu 30 Eylül tarihinde saat 09:00'da başlayacak. 14 Ekim saat 17:30'da sona erecektir.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

e- Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı, Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım veya isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden başvurular alınacak.

ADALET BAKANLIĞI 80 PERSONELİ HANGİ MESLEKLERDEN ALACAK?

• 37 Psikolog

• 19 Sosyal Çalışmacı

• 2 Veteriner

• 1 Mühendis (İnşaat)

• 1 Mühendis (Gıda)

• 4 Fizyoterapist