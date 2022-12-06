Adalet Bakanlığı 2592 personel alımı yapacak! Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı kararı ile Adalet Bakanlığı 2592 memur alımı yapacak. Peki, Adalet bakanlığı hangi kadrolara personel alımı yapacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı başvurular ne zaman bitecek? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Adalet Bakanlığı 2023 yılı Memur alımı ilanı belli oldu. 6 Aralık 2022 tarihi ile Resmi Gazetede yayımlanmış olan karar ile Adalet Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden farklı kadrolarda Boş kadrolar doldurulacak. Peki, Adalet bakanlığı hangi kadrolara personel alımı yapacak? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı başvurular ne zaman bitecek? Detaylar haberimizde...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adalet Bakanlığı 406 personel alımı başvuruları 5 Aralık tarihinde başlayacak. Başvur işlemleri 16 Aralık tarihinde sona erecek.

ADALET BAKANLIĞI 406 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerinde çalışmak isteyenler başvurularını 'isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP3 puan türünden en az 70 ve üzeri puan alması, psikolog kadrosuna atanabilmek için psikoloji lisans bölümünden, pedagog kadrosuna atanabilmek için rehberlik ve psikolojik danışmanlık veya eğitim programları ve öğretim lisans bölümünden, sosyal çalışmacı kadrosuna atanabilmek için de sosyal hizmet veya sosyal hizmetler lisans bölümlerinden mezun olması şartı aranıyor.

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi "www.adalet.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

HANGİ KADROLARA ATAMA YAPILICAK?

Adalet Bakanlığı Memur Kadroları:

Adalet Bakanlığı yapılacak boş kadro değişikliği atamalarında 42 Merkez ve 2459 Taşra olmak üzere toplamda 2501 memur alımı yapılacak.