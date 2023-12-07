İstanbul'da motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, kazanın ardından polis merkezine götürülüp serbest bırakıldı. Tartışma yaratan kararla ilgili bir açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Son çıkan görüntülere baktığımızda vatandaşımız motosikletle giderken arkadan vurma söz konusu. Orada bir suç varsa bunun karşılığı olacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Tunç: İstanbul'da ölümlü kazaya neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili yeni görüntüler var

İstanbul Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud'un karıştığı kazada yaralanan motosikletli kurye Yunus Emre Göçer hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından Mohamud'un serbest bırakılması büyük bir tartışma yarattı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni görüntülerin ortaya çıktığını belirterek "Orada bir suç varsa bunun karşılığı olacaktır" ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ: YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bakan Tunç yaptığı açıklamada "Son çıkan görüntülere baktığımızda vatandaşımız motosikletle giderken arkadan vurma söz konusu. Orada bunu değerlendirecek olan Cumhuriyet Başsavcılığıdır. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Orada bir suç varsa bunun karşılığı olacaktır. Kim suç işlediyse kanun karşısında eşittir" şeklinde konuştu.

YURT DIŞINA ÇIKMASI YASAK

İstanbul'da ölümlü kazaya neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında yurt dışı çıkış yasağı verildi.

"BENİM OĞLUM CİNAYETE KURBAN GİTTİ"

Kazada yaşamını yitiren motosikletli Yunus Emre Göçer ise dün toprağa verildi. Cenazede konuşan Yunus Emre Göçer'in babası Metin Göçer, "Profesyonel bir motosiklet kullanıcısıydı. Benim oğlum kazaya değil de cinayete kurban gitti. Ben adalet istiyorum. Benim çocuğuma çarpan sürücü kim olursa olsun gerekli cezayı çekmesini istiyorum. Bu olayın örtbas edilmesini istemiyorum. Cumhurbaşkanı da, başbakanda, bakanda olsa gerekli cezayı çekmesini istiyorum. 2 çocuğu ortada kaldı. Bir insanlık dramıdır bu. Benim başıma geldi, düşmanımın başına gelmesin" dedi.

"ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASINI BEKLİYORUZ"

Avukat İlyas Çimen ise, "Görüntülerden tespit ettiğim kadarıyla kusurun yüzde yüz arkadaki araç sürücüsünde olduğunu görüyoruz. Polis tutanağında böyle bir kusur değerlendirmesi yapılmamış. Bundan dolayı şüpheli salıverilmiş. Olay da müvekkilim vefat etmemişti. Vefat ettikten sonra suçun türü taksirli adam yaralamaktan, adam öldürmeye dönüştü. Şüphelinin tutuklanmasını bekliyoruz. Bizde süreci adliyeden takip ediyoruz. Şikayetlerimizi de ilgili dosyalık savcısına ilettik." diye konuştu.

ÖLEN GENCİN ARKADAŞLARI EYLEM YAPMIŞTI

Motosikletlerine arkadaşlarının fotoğraflarını yapıştıran kuryeler, yaşanan olaya tepki gösterdi. "Sadece paket değil can taşıyoruz" diye pankart açan kuryeler ortak basın açıklaması yapmıştı. Grup adına konuşan avukat Iyaz Çimen "Burada toplanmamızın amacı kurye meslektaşımız Yunus Emre Göçer'in dün saat 12.55 sıralarında Avrasya Tünelinden Aksaray sapağına dönüşü sırasında arkadan gelen bir aracın hızlı bir şekilde çarpması sonucu şuan hastanede yoğun bakımda olması ve sürücünün gözaltına dahi alınmaması. Burada müvekkilim canıyla uğraşırken bunun failinin dışarıda olması hepimizin canını yakmaktadır" demişti.