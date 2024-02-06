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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adliyesi'ne düzenlenen saldırıda yaralananları ziyaret etti

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adliyesi'ne düzenlenen saldırıda yaralanan polisleri ve vatandaşları ziyaret etti. Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin açıklama yapan Bakan Tunç 'Canlarını ortaya koyarak menfur saldırıyı engelleyen kahraman polislerimizle gurur duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adliyesi'ne düzenlenen saldırıda yaralanan polisleri ve vatandaşları ziyaret etti

İSTANBUL - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adliyesi'ne düzenlenen saldırıda yaralanan polisleri ve vatandaşları ziyaret etti. Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin açıklama yapan Bakan Tunç "Canlarını ortaya koyarak menfur saldırıyı engelleyen kahraman polislerimizle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adliyesi'ne düzenlenen saldırıda yaralanan polisleri ve vatandaşları ziyaret etti. Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin açıklama yapan Bakan Tunç "İstanbul Adalet Sarayımıza yapılan hain terör saldırısı girişiminde yaralanan polislerimizi ve vatandaşlarımızı tedavi gördükleri hastanede ziyaret ettik. Canlarını ortaya koyarak menfur saldırıyı engelleyen kahraman polislerimizle gurur duyuyoruz. Polislerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bilinmesini isterim ki hain terör örgütleri hiçbir zaman amacına ulaşamayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

İstanbul Adliyesi Yılmaz Tunç İstanbul Güvenlik Hastane Terör Genel Politika Güncel Haberler

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