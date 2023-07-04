Adalet Bakanı Tunç: Noterler aracılığıyla taşınmaz satışı büyük kolaylık sağlayacak
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, noterlerin taşınmaz satışını gerçekleştirebilmesi uygulamasının vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlayacağını belirtti. Ayrıca hafta sonu nöbetçi noter uygulamasının başlamasıyla birlikte hafta sonları da taşınmaz ve gayrimenkul satışı yapılabileceği vurgulandı. Bu uygulama sayesinde tapu harçları ve noterlik ücreti gibi masrafların azalacağı ve işlemlerin daha kısa sürede tamamlanacağı ifade edildi.
Adalet Bakanı Tunç: "Taşınmaz satışının noterler tarafından gerçekleştirilebilmesine ilişkin uygulamamız büyük bir kolaylık olacak"
"Hafta sonu nöbetçi noter uygulamasının gerçekleştirilecek olması hafta sonu da taşınmaz, gayrimenkul satışı yapma imkanı sağlamış olacak"
"Tapu harçları noterlik ücreti ile birlikte daha az masrafla, daha kısa sürede vatandaşlar böyle bir avantajı sağlamış olacaklar"