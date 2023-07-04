Üye Girişi
Haberler

Adalet Bakanı Tunç: Noterler aracılığıyla taşınmaz satışı büyük kolaylık sağlayacak

Emlak Haberleri

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, noterlerin taşınmaz satışını gerçekleştirebilmesi uygulamasının vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlayacağını belirtti. Ayrıca hafta sonu nöbetçi noter uygulamasının başlamasıyla birlikte hafta sonları da taşınmaz ve gayrimenkul satışı yapılabileceği vurgulandı. Bu uygulama sayesinde tapu harçları ve noterlik ücreti gibi masrafların azalacağı ve işlemlerin daha kısa sürede tamamlanacağı ifade edildi.

Adalet Bakanı Tunç: "Taşınmaz satışının noterler tarafından gerçekleştirilebilmesine ilişkin uygulamamız büyük bir kolaylık olacak"

"Hafta sonu nöbetçi noter uygulamasının gerçekleştirilecek olması hafta sonu da taşınmaz, gayrimenkul satışı yapma imkanı sağlamış olacak"

"Tapu harçları noterlik ücreti ile birlikte daha az masrafla, daha kısa sürede vatandaşlar böyle bir avantajı sağlamış olacaklar"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emlak

Emlak Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title