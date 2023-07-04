Adalet Bakanı Tunç: Noterler aracılığıyla taşınmaz satışı büyük kolaylık sağlayacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, noterlerin taşınmaz satışını gerçekleştirebilmesi uygulamasının vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlayacağını belirtti. Ayrıca hafta sonu nöbetçi noter uygulamasının başlamasıyla birlikte hafta sonları da taşınmaz ve gayrimenkul satışı yapılabileceği vurgulandı. Bu uygulama sayesinde tapu harçları ve noterlik ücreti gibi masrafların azalacağı ve işlemlerin daha kısa sürede tamamlanacağı ifade edildi.