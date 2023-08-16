Adalet Bakanı Tunç: Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması hukuken söz konusu değil

14 yıl önce Münevver Karabulut'u vahşice öldüren ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu son günlerde gündemden düşmüyor. Karabulut Ailesi'nin, intihar etmediği, kaçtığı veya kaçırıldığı iddiasıyla Garipoğlu'nun mezarının açılması talebi Adalet Bakanlığı tarafından reddedilmişti. Tartışmalara bugün yaptığı açıklamayla noktayı koyan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ölen kişinin kimliğine dair herhangi bir şüphe yok. Şu an için söz konusu mezarın açılması gibi bir durum hukuken söz konusu değil" dedi.

2009 yılında Münevver Karabulut'u Bahçeşehir'deki villasında vahşice katleden ve tutuklanarak gönderildiği cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına yönelik tartışmalar yeniden alevlendi. Karabulut Ailesi'nin Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması ve yeniden DNA testi yapılması talebi Adalet Bakanlığı tarafından reddedilmişti. Bakan Yılmaz Tunç bugün verdiği röportajda kullandığı "Kamera görüntüleri, DNA testi gibi pek çok prosedür sonucunda ölen kişinin kimliğine dair herhangi bir şüphe yok. Şu an için söz konusu mezarın açılması gibi bir durum hukuken söz konusu değil" ifadeleriyle tartışmalara noktayı koydu.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETMİŞTİ

Münevver Karabulut, 2009 yılında İstanbul Başakşehir'de Cem Garipoğlu'nun ailesine ait evde öldürülmüştü. Katil zanlısı Cem Garipoğlu, cinayetten 197 gün sonra yakalanmıştı. Garipoğlu, 2014'te tutuklu olduğu cezaevinde intihar etmişti.

GARİPOĞLU'NUN KAÇTIĞI YA DA KAÇIRILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Cem Garipoğlu'nun intihar etmediği, kaçtığı veya kaçırıldığı iddiasıyla mezarının açılması için suç duyurusunda bulundu.

ADALET BAKANLIĞI MEZARIN AÇILMASINI REDDETTİ

İki mahkeme de bu talebi reddetti. Karabulut Ailesi'nin talebini Adalet Bakanlığı da kabul etmedi. Münevver Karabulut'un ailesi, konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürmeye hazırlanıyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç.

BAKAN TUNÇ TARTIŞMALARA NOKTAYI KOYDU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tartışmalara Sabah gazetesine yaptığı açıklamayla noktayı koydu. Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı; "Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki ölümü üzerine Silivri Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2014'te soruşturma başlatıldı, ölü muayenesi ve otopsi işlemleri uluslararası protokollere uygun şekilde yapıldı.

"ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİNE DAİR ŞÜPHE YOK"

2022 yılında Münevver Karabulut'un babası tarafından yapılan başvuruda da işlem yapılması için herhangi bir delil ortaya konulamadığı için takipsizlik kararı verildi. Kamera görüntüleri, DNA testi gibi pek çok prosedür sonucunda ölen kişinin kimliğine dair herhangi bir şüphe yok. Şu an için söz konusu mezarın açılması gibi bir durum hukuken söz konusu değil" dedi.