Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Genel başkan yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi, aynı şekilde Kabine'de de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" açıklaması sonrası hangi Adalet bakanı değişecek mi? Adalet bakanı değişti mi, merak ediliyor.

ADALET BAKANI DEĞİŞECEK Mİ?

Gazete Duvar'ın Duvar Arkası bölümüne göre, Kabine değişikliğine gidilmesi durumunda değişme ihtimali en yüksek olan isimlerin başında; son aylarda artan şiddet olaylarının da etkisiyle Cumhurbaşkanı'nın tepkisini çektiği söylenen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç var.

Henüz değişikliklere ilişkin resmi açıklama gelmedi.

ADALET BAKANI KİMDİR?

Yılmaz TUNÇ

ADALET BAKANI

1971 yılında Bartın'ın Ulus İlçesinde doğdu. Baba adı Ali Rıza, anne adı Behiye'dir. İlköğrenimi Bartın Ulus'ta, ortaöğrenimi Kastamonu Göl Öğretmen Lisesinde tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1995 yılında mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı.

İstanbul'da serbest avukat olarak çalıştı.

AK Parti Pendik Kurucu İlçe Başkanı ve Pendik Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı,

AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı,

AK Parti TBMM Grup Disiplin Kurulu Başkanvekili,

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyeliği,

TBMM Soruşturma Komisyonu Başkanvekili,

TBMM Araştırma Komisyonu Başkanı görevlerinde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23, 24, 25, 26 ve 27. Dönemlerde Bartın Milletvekili olarak görev yaptı.

Milletvekili seçildiği 2007 yılından itibaren 16 yıl boyunca kesintisiz TBMM Adalet Komisyonunda üye, sözcü, Başkanvekili olarak görev yaptıktan sonra 2020 yılında TBMM Adalet Komisyonu Başkanı seçildi.

TBMM AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yaptı.

28 Mayıs 2023 günü ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından kurulan kabinede Adalet Bakanı olarak atandı.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.