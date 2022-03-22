Adalar Belediye Başkanı kim? Erdem Gül kaç yaşında, nereli, İnstagram hesabı ne? - Haberler

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Adalar Belediye Başkanı kim? Erdem Gül kaç yaşında, nereli, İnstagram hesabı ne?

Haberler.com - Gündem
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Adalar Belediye Başkanı kim? Erdem Gül kaç yaşında, nereli, İnstagram hesabı ne?

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül gösterdiği faaliyetler ve çalışmalar ile gündem oluyor. Vatandaşların da merak konusu haline gelen Adalar Belediye Başkanı hakkında Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hangi partili ve Adalar Belediye Başkanı kimdir gibi sorular soruluyor.

Adalar Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Adalar Belediye Başkanı kimdir? Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hangi partili?

ADALAR BELEDİYE BAŞKANI ERDEM GÜL KİMDİR?

1967 yılı Giresun doğumlu Erdem GÜL, Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan

mezun olmuştur.

1990 yılından itibaren ulusal basında muhabirlik ve yöneticilik yapmıştır. Gazetecilik yaptığı

dönemde, çeşitli siyasi partileri izlemiş, Başbakanlık ve Parlamento muhabirliği yapmıştır.

Son olarak Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilciliğini yürüten Erdem Gül, Aslı Işık Gül ile evlidir

ve çiftin Deniz ile Sarp Güney adında 2 çocukları vardır.

Haberler.com - Gündem

Erdem Gül, Gündem, Politika, Haberler

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