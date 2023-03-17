ADAC Lastik Testi'nin şampiyonu Goodyear Efficientgrip Performance 2!

Goodyear EfficientGrip Performance 2, ADAC tarafından gerçekleştirilen 50. yıl özel yaz lastiği testini birinci sırada tamamladı.

EfficientGrip Performance 2'yi değerlendiren test uzmanları, son derece dengeli olarak tanımlandıkları bu lastiklerin her koşulda istikrarlı ve güven veren bir performans sergilediğini ifade etti. Aynı zamanda aşınma testlerinde en yüksek puanı kazanan bu lastikler, verimlilik konusunda da en iyi performansı gösteren lastikler arasında yer aldı.

Diğer taraftan, test kapsamına yeni bir kriter olarak çevresel bilanço puanı da eklendi. Testin sürüş güvenliği kategorisinde yer alan bu kriter, toplam puanın yüzde 30'unu oluşturuyor.

Goodyear EfficientGrip Performance 2, daha fazla sürüş mesafesi sağlarken, Avrupa Lastik Etiketi kriterlerinden Islak Zeminde Yol Tutuş kategorisinde A derecesi dahil olmak üzere yüksek bir performans seviyesi sunuyor. Bir önceki nesline kıyasla şirket verilerine göre yüzde 50 daha fazla sürüş mesafesi sunan lastik, bu kategoride teste katılan en yakın rakibinden yüzde 20 daha iyi performans sergiliyor. Bu da en yakın rakibe göre toplamda 11 bin kilometrelik ek mesafe anlamına geliyor.

Goodyear Avrupa Tüketici Ürünleri Pazarlama Direktörü Sonia Leneveu, bu konuda şunları söyledi; "EfficientGrip Performance 2'nin ADAC tarafından düzenlenen 50. yıl – 50 lastik testinden en iyi puanı alması bizim için gurur verici. Lastik sektöründeki en kapsamlı testlerden biri olan bu çalışmada elde ettiğimiz birincilik, tüm Goodyear çalışanlarının sektörde öncü bir ürün geliştirmek için gösterdiği yoğun çabanın kanıtı niteliğinde."

Test sırasında 205/55 R16 boyutundaki lastikler Volkswagen Golf 8'de yer aldı.