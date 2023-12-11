Adabımuaşeret dersi nedir merak konusu oldu. Arama motorlarında adabımuaşeret dersinin zorunluluğu hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Adabımuaşeret dersi nedir? Adabımuaşeret dersi zorunlu mu? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda "adabımuaşeret" müfredat kapsamına alındı. MEB'in açıklamasının ardından Adabımuaşeret dersi nedir araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar tarafından adabımuaşeret dersinin içeriği sorgulatılıyor. Peki, Adabımuaşeret dersi nedir? Adabımuaşeret dersi zorunlu mu? Detaylar haberimizde...

ADABIMUAŞERET DERSİ NEDİR?

Adabımuaşeret dersi öğretim programı, Türk kültürü ve toplumsal gelişmeler göz önünde bulundurularak görgü ve nezaket kurallarının geniş bir bakış açısıyla ele alınmasını sağlayacak biçimde uygulamaya dönük hazırlandı. Öğrencilerin adabımuaşerete uygun konuşmaları, giyinmeleri ve davranmalarının hedeflendiği derslerde kazanımlar için gerekli becerilerin geliştirilmesinde etkinliklerle zenginleştirilmiş, ilgi çekici araştırma ve uygulamaya yönelik bir öğrenme süreci planlandı.

ADABIMUAŞERET DERSİ ZORUNLU MU?

Ortaokullarda "görgü kuralları ve nezaket", liselerde "adabımuaşeret" isimli seçmeli derslerin müfredatı hazırlandı. Öğrenciler bu derslerle ailede, toplumda, okulda ve dijital ortamda görgü kuralları öğretilecek. Çocukların çevrelerine karşı duyarlı ve saygılı olmaları hedefleniyor.