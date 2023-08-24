1984 tarihinde Uzan Grubu tarafından kurulan 2004 yılında TMSF tarafından el konulan Adabank, resmen satıldı. Adabank nedir? Sorusu gündemde yer alması nedeniyle merak ediliyor. Peki, Adabank nedir? Adabank kime, kaç TL'ye satıldı? Adabank hangi bankanın?

Uzan ailesinden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçen ve defalarca kez ihaleye çıkarılan Adabank sonunda satıldı. kime, kaç TL'ye satıldı? Soruları konu hakkında en çok merak edilmekte olan detaylar arasında yer aldı. Peki, Adabank nedir? Adabank kime, kaç TL'ye satıldı? Adabank hangi bankanın?

ADABANK KİME, KAÇ TL'YE SATILDI?

Adabank, resmen satıldı. AHL Ahlatcı Finansal Yönetim Anonim Şirketi, bankanın yeni sahibi oldu. Bankanın devir işlemi 215 milyon TL karşılığında gerçekleşti.

ADABANK NEDİR?

2004 yılında Uzan Grubuna ait tüm şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el konulmuştur.[1] Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2006 yılında bankanın satışını gerçekleştirmiştir. 2006 yılında yapılan bu satışta, banka 45.1 milyon Türk lirası karşılığında Kuveytli şirket olan The International Investor Grubuna satılmış ancak grubun bu alımını mali yetersizlik nedeniyle BDDK iptal etmiştir. Daha sonra 2008 yılı Eylül ayında bankanın satış işlemleri tekrar gerçekleştirmiştir.

Bu satışta ise Sinpaş Grubu iştiraklerinden Kök Menkul ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret A.Ş., ihalede en yüksek fiyat olan 57.1 milyon dolar teklif vermiş ancak iki yıl aradan sonra 2010 yılında BDDK ihaleye onay vermemiştir. 2011 yılı Temmuz ayında banka için tekrar ihaleye çıkan BDDK'ya, bu satışta Remzi Gür ve ortağı G Capital tarafından 75 milyon dolarlık teklifte bulunulmuştur. Ancak BDDK 2 Ekim 2012 tarihinde bu satışa da onay vermemiştir.