Bir süredir gündemde yer alan isimlerden bir tanesi olan Ada Uzkul kim? Sorusu ile birlikte birçok farklı platformda yer alıyor. Ada Uzkul'a platonik aşık olan yabancı uyruklu kişi, dehşet saçtı. Peki, Ada Uzkul kim? Ada Uzkul cinayetinde son durum ne? Ada Uzkul cinayetinde ne oldu?

Güvercintepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, aynı iş yerinde çalışan Ada Uzkul cinayetinde son durum ne? Sorusu, vatandaşlar tarafından internet üzerinde merak ediliyor ve arama motorlarında gün içerisinde sıklıkla sorgulatılıyor. Peki, yabancı uyruklu kişi tarafından vurulan Ada Uzkul kim? Ada Uzkul cinayetinde son durum ne? Ada Uzkul cinayetinde ne oldu?

ADA UZKUL KİM?

Başakşehir'de aynı iş yerinde çalışan 23 yaşındaki Ada Uzkul'a platonik aşık olan yabancı uyruklu kişi, dehşet saçtı. Ada Uzkul Yabancı uyruklu kişi tarafından başından vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Uzkul'un cenazesi, memleketi Bitlis'e gönderildi.

ADA UZKUL CİNAYETİNDE NE OLDU?

Olay, Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Tekstil atölyesinde muhasebeci olarak çalışan Ada Uzkul'a platonik aşık olan ve aynı iş yerinde çalışan kişi, Uzkul'un evine gitti. Uzkul'u konuşmak için dışarı çağıran kişi, reddedilince yanında getirdiği silahla dehşet saçtı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi, önce Ada Uzkul'u sonra da kendini vurdu. Silah seslerini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ada Uzkul'u hastaneye kaldırdı.

ADA UZKUL CİNAYETİNDE SON DURUM NE?

Hastaneye kaldırılan Ada Uzkul yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kedini de vuran kişi de olay yerinde hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumunu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Uzkul'un cenazesi yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere memleketi Bitlis'e götürüldü.