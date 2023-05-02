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ADA seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? ADA anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

ADA seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? ADA anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

Gündem Haberleri

Anket araştırmaları seçim gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken anket verileri herkesçe yakından takip ediliyor. En çok merak edilen anket firmalarından biri de ADA oldu. Peki, ADA seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? ADA anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

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Seçim yaklaştıkça anket firmalarının paylaştığı anketler ilgi odağı oluyor ve anketler sonuçları analiz ediliyor. Bunun yanında anket firmalarının güvenilir olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, ADA seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? ADA anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

ADA SEÇİM SONUÇLARINI DOĞRU TAHMİN EDİYOR MU?

2019 Haziran İstanbul Yerel Seçim

ADA ANKET SONUCU

Yıldırım: %48.3

İmamoğlu: %50.64

GERÇEK SONUÇ

Yıldırım: %44.99

İmamoğlu: %54.21

2018 Genel Seçim

ADA ANKET SONUCU

Cumhur: %48.2

Millet: %39.1

HDP: %11.8

GERÇEK SONUÇ

Cumhur: %53.7

Millet: %33.9

HDP: %11.7

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Seçim 2023 Gündem Politika Haberler

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